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İyi Parti'nin barkovizyon kurmasına polis engeli; "İnatla her salı Genel Başkanımızın sesini millete duyurmaya çalışacağız"

13 Ekim 2020 12:07

İyi Parti’nin Grup Toplantısı TBMM’de gerçekleştirilirken, İstanbul’da Kadıköy ve Beşiktaş meydanları ile Bursa’da Kent Meydanı'na barkovizyonlar kurularak, grup toplantısı yurttaşlara izletilmek istendi. Ancak, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da Beşiktaş Meydanı’nda katıldığı etkinliklere izin verilmeyerek barkovizyonlar kurdurulmadı. Kavuncu, "İnatla her salı Genel Başkanımızın sesini millete duyurmaya çalışacağız" dedi. 

Bunun üzerine partililer telefonlardan ve Kavuncu’nun makam aracından grup toplantısı dinledi. Kaymakamlıktan izin alındığını söyleyen Kavuncu, “Meydanlarda vatandaşlara çay atarak binlerce kişiyle miting yapan bir parti liderine müsaade ediliyor, biz buradan bir ekrandan Genel Başkanımızın, Milletin Meclisi’nden yaptığı konuşmayı Milletimize dinletemiyoruz. Bunu kınıyor, protesto ediyoruz. İnatla her salı Genel Başkanımızın sesini millete duyurmaya çalışacağız. Demokrasilerde çareler tükenmez” diye konuştu.

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