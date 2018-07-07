İyi Parti Milletvekili Bahçeli'nin elini öptü

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için bugün (7 Temmuz) saat 14.00'de toplandı. TBMM Genel Kurulu'na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İyi Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.