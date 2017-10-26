"İYİ Parti, MHP'yi en az yüzde 5 eritir, AKP'li hoşnutsuzları kapar"

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Kurucu Genel Başkanlığı'nı Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti ile ilgili olarak "İyi Parti şüphesiz CHP’den belki 2-3 puan oy çekecektir. MHP’yi en az yüzde 5 ile eritir, AKP’den bir o kadar hoşnutsuz seçmeni kapar" dedi.

Bursalı'nın "Aytun Çıray, istifa ile iyi mi yaptı? Ve İyi Parti" başlığıyla (26 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:



Dr. Aytun Çıray, CHP içinde iki dönem iyi şeyler yaptı, iktidara karşı politik duruşu da cesur ve irdeleyiciydi. Cumhuriyetçi ve demokrat kişiliğiyle tanındı. Bütün partilerin anası CHP’dir, ben de kökten CHP’liyim, açıklaması dikkat çekiciydi, istifa ederek Akşener’in partisine katıldı.

Partide bir uyum sorunu mu vardı, sanmıyorum, ama istifası üzerine bazılarının “CHP bir daha adam seçerken dikkat etsin, CHP’li olmayanlar böyle çeker gider...” biçimindeki yorumlarına katılmıyorum.

Çıray’ın kararını destekler misiniz?

Türkiye olağanüstü uzun bir zor dönemden geçiyor. Hiçbir kuralın neredeyse kalmadığı, düzgün siyasetin bile yapılamayacak bir duruma getirildiği, insanların haksız hukuksuz içeriye atıldığı, kişiliklerin tek bir karaktere indirgendiği, herkesin itilip katıldığı bu sürecin normalleşmesine hizmet edecek siyasi adımların desteklenmesini önemli gördüğüm için, evet.

İktidarın gerilediği dönemin fırsatı

Akşener ve arkadaşları bu süreçte önemli bir fırsat yakaladılar ve partilerini açıkladılar. Erdoğan’ın zayıfladığı, iktidarın oy tabanında geri çekilme yaşandığı bir dönemde... (yüzde 40’ın altındalar.)

Ayrıca MHP’nin de gerilemekte olan bir iktidara yamanması ve erime sürecinin ortaklarından biri olması, tabanının zayıflaması da, bu fırsatın diğer önemli bir ayağıdır.

Meral Akşener (ve arkadaşları), politika yapma olanaklarının tamamen tüketilmesi ile bu yeni oluşuma yöneldiler. Mücadelelerini partileri içinde yaptılar, iktidarın hukuki cambazlıklara verdiği destek ile artık MHP içinde yaşam alanları kalmadı, üstelik çoğu da atıldı. Ve büyük mağduriyet yaşadılar...

İktidarın zerre kadar sevmeyeceği İYİ Parti oluşumundan bahsediyoruz.

İktidarın yüzde 40-49 arası oy almasının tek nedeni, CHP-MHP dışındaki eski sağ-merkez partilerin erimesidir. Bu partiler ülkeyi çökertti ve AKP’ye uzun iktidar yolunu açtı. Uluslararası durum, 2012’lere kadar süren büyük AB ve ABD desteği, sözde reformcu görüntüler, hepsinden önemlisi akan trilyon dolarlar, AKP’ye verilen oy desteğinin gerekçeleridir.

Ama deniz bitti ve meyilli araziden aşağı iniş başladı.

İşin ilginci, Erdoğan siyaseten her şeye kadir role tırmandıkça, erimenin de hızlanmasıdır.

İşte İyi Parti bu sürecin ürünü olarak doğdu.

İktidar seçeneği artacak

İyi Parti’nin sağ ve merkez kesimden bir alternatif umut olarak destek alacağını ben de düşünüyorum.

Böyle bir durumda Aytun Çıray’ın bu yeni oluşuma katılması, şüphesiz yeni partiye önemli bir destektir.

CHP’nin Çıray’ı kaybetmekle ana oylarında bir azalma olmaz, ama yeni partinin kısa sürede büyümesine önemli bir katkı sağlayabilir.

Siyasi partiler yelpazesine İyi Parti’nin yüzde 10’ları aşan bir güçle katılması, eğer sandık orada duruyor ve siyaset yapma olanağı ortadan kaldırılmıyorsa, durumu değiştirecek önemli bir faktör olacaktır.

Oylarını kimlerden alır?

İyi Parti şüphesiz CHP’den belki 2-3 puan oy çekecektir. MHP’yi en az yüzde 5 ile eritir, AKP’den bir o kadar hoşnutsuz seçmeni kapar.

Bu, kurucuların birleştirici olmasıyla, tıkanmış siyaseti açma becerileriyle, ciddi demokrasi söylemiyle, AKP’ye oy veren tabandan bir kısmını inandırma ve gönül rahatlığıyla oyunun rengini değiştirmesine olanak vermesiyle mümkün olur.

Meral Akşener, AKP’ye oy veren kadınlar üzerinde özellikle etkili olursa, büyümeyi gerçekleştirmeyi başarabilir.

AKP blokunun parçalanması, Akşener’in rol kapması, Türkiye’de iktidar seçeneklerini artıracaktır.

Programa baktım, iktidara gelirlerse bir yıl içinde yeniden parlamenter sisteme geri dönme, siyasi partiler yasasını demokratikleşme sözleri, önseçime yaptıkları vurgu çok olumludur.

CHP’nin bu yeni oluşumdan endişe etmesi gerekmiyor.

Sadece sorun çözme ve plan program odaklı, büyük çalışkanlık göstermesi ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için ülkenin bilgi ve bilgelerini harekete geçirmesi gerekiyor.

Mesela İstanbul’u yönetmeyi neden istiyor CHP?