İyi Partili Koray Aydın: AKP gidiyor, İyi Parti geliyor

İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, AKP kongresini ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Aydın, "Erdoğan'ın manifestosu fiyaskoya dönüşmüştür. 19 yıldan bu yana Türk milletine kötülük etmekteler. Tükenmişlik sendromu tam da AKP'ye uyan bir sembol" dedi. Aydın, ayrıca yeni iktidarın kendi partisi olacağını "AKP gidiyor, İyi Parti geliyor" sözleriyle ifade etti.

İyi Parti'nin Adana’da partiye yeni katılanlar için düzenlediği etkinlikte Aydın şöyle konuştu:

"Bu işlerin dümeninde olan Feto, AKP'nin de dümenindedir. Bunu yapanların yüzlerinin kızardığını gördünüz mü? Sen devletin kurumlarını götürüp kendi ellerinle Fetö'ye teslim edeceksin, yanında gezen Feto'nun emir eri olacak, sen hiç bir şey bilmeyeceksin öyle mi?

Bu işler AKP'nin Türkiye'de bu milletin başına açtığı işlerdir. 15 Temmuz'u hatırlayın; nerelerdeydiler. Hepsi saklanmışlardı. Bunlar PKK ile birlikte pasaport kontrolü yaptılar. Onları Diyarbakır meydanında Öcalan'ın mektubunu okurken de gördük.

İnsan her şeyi unutsa bile o kışlada bayrağı indiren teröristlere müdahale etmemelerini unutmaz. Bunları unutmadık. O 10 maddelik anlaşma ihanetin bedelidir. 28 Şubat 2015'in bedelidir. 3 AKP'li Genel Başkan yardımcısı 3 de terörist sevdalısı ile birlikte yapılan anlaşmanın sonucudur.

"128 milyar doları kime sattınız?"

Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilerin eline düşürdüler. Rahmetli Erbakan Hoca bunları görse, hepsini toplar kapının arkasında cetvelle ellerine vurur, bir de tek ayak üzerinde bekletirdi.

Gayri Safi milli Hasılaya bakın geçmişe gitmeyelim daha bu yıl yüzde 42 küçüldü. Merkez Bankasında açık, cari açık, bütçe açık. Milletin zor gün parası ortada yok.

Bu iş bilmezliğin faturasını vatandaş ödüyor. 128 milyar doları kime sattınız? Merkez Bankası Başkanı ‘Bu işi soruşturayım ‘ deyince görevden aldılar. 128 bin doları damadın haberi olmadan o kasadan kimse alabilir mi?

AK Parti gidiyor. İyi Parti geliyor. Millet bir iktidar partisine bakıyor bir de dönüyor bize bakıyor, vatandaşın ortak bir kanaati oluştu, o da İyi Parti'nin iktidara yürüdüğüdür. İyi Parti kurulmuş bir çelik yay gibi. Tüm teşkilatlarımızla teyakkuz halindeyiz, ilk seçimde İYİ Parti teşkilatlarının nasıl mücadele ettiğini görecekler."