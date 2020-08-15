İyi Partili Hasan Subaşı: Aydap Aysultan Kadınlar Plajı bilgi dahi verilmeden belediyenin tasarrufundan alınmış!

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 3 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nın MUÇEV isimli bir şirkete kiralanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Yazılı bir açıklama yapan Hasan Subaşı, 3. derece Doğal Sit Alanı konumunda Aydap mevkiindeki günübirlik sahil alanının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aysultan Kadınlar Plajı olarak halkın kullanımına ve hizmetine daha önce açıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

’’3 yıl boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik kullanımlı tesisin kiralama süresi 2019 yılı içerisinde dolmuş, aynı yıl içerisinde ve aynı amaçla kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden kiralama talebinde bulunulmuştur.

Ancak, 3. derece Doğal Sit Alanı statüsüyle korunmakta olan Aydap mevkiindeki günübirlik tesis kullanımlı alanın yeniden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanması talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunmamıştır. Bu alan Bakanlık 'olur’u ile MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti.’ne 07.07.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile 10 yıllığına kiralanmış ve ilgili şirkete yer teslimi yapılmıştır.

''Muğla'da halkın kullanıma açık olan sahiller ve iskele alanları da MUÇEV’e kiralanmıştı''

Kısa süre önce Antalya İli, Demre İlçesi, Üçağız mahallesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) 12.983,02 m2 yüzölçümlü yüzer iskele, dolgu alanı ve denizsel alan MUÇEV’e 10 yıl süreyle kiralanmıştı.

Aynı zamanda basında Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye köylerindeki kumsal ve kıyılarda bulunan 11 adet alanın Muğla Turizm Çevre Vakfı – Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV) tarafından 1.8 milyon + KDV bedelle ve 10 yıllığına kiralanması yer almıştı.

Yine Saros Körfezi'nde ve Muğla sahillerinde halkın kullanıma açık olan sahiller ve iskele alanları MUÇEV’e kiralandığı haberleri basında yer almış ve büyük tepki çekmişti’’



Hasan Subaşı, Anayasa'nın Kıyılardan Yararlanma kenar başlıklı 43. maddesi uyarınca, “Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” ifadesini de hatırlattı.

Subaşı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıtlanması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

3. derece Doğal Sit Alanı statüsüyle korunmakta olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce kadınlar plajı olarak işletilen Aydap Aysultan Kadınlar Plajı neden bilgi dahi verilmeden belediyenin tasarrufundan alınmıştır?

Bugüne kadar hangi kıyı ve sahiller, iskele ve denizsel alanlar MUÇEV’e kiralanmıştır? Aydap Aysultan Kadınlar Plajı iskelesi ne kadar bedelle kiralanmıştır?

Kiralama işlemleri hangi kanun ve yönetmelik kapsamında ihale, ilan ve duyuru yapılmadan gerçekleştirilmektedir?

Vatandaşların anayasal hakkı olarak kıyılardan ve denizlerden faydalanması hak ve hukukuna aykırı bu kiralamaların iptal edilmesi konusunda Bakanlığınızın çalışması olacak mıdır?

Bahse konu kiralamaların iptal edilmesi amacıyla Bakanlığınıza açılan veya derdest olan davalar var mıdır?

Edirne, Muğla ve son günlerde Antalya sahillerinde en değerli sahil alanlarının belediyelerden alınarak bakanlıkça tercih edilen MUÇEV'in yönetim kurulu ve şirket ortakları kimlerden oluşmaktadır?