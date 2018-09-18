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Yaşam

İyi Parti kurucularından Özcan Yeniçeri'ye otomobil çarptı

Eski MHP milletvekili ve İyi Parti kurucularından Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

18 Eylül 2018 19:17

Eski MHP milletvekili ve İyi Parti kurucularından Özcan Yeniçeri'ye Ankara'da, karşıdan karşıya otomobil çarptı. Kafasından yaralanan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri kafasından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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