İyi Parti kulislerinde, Akşener’in Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koyması durumunda, CHP’nin destek vereceği düşünülüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıkla ilgili, “Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz” çıkışı İyi Parti kulislerinde “Cumhur İttifakı’nı boşa çıkarmak için yapılan bir açıklama” olarak nitelendirilirken, İyi Parti, 2023’teki seçimlerde Meral Akşener etrafında birleşilmesini istiyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu imzalı kulis haberine göre, Akşener’in 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olduğuna dikkat çekilirken, “CHP’nin Muharrem İnce’yi göstermesiyle birlikte o seçimlerde Millet İttifakı’nın başarı sağlayamadığı” ifade ediliyor.

Bu nedenle bir sonraki seçimde ittifakın “Akşener etrafında birleşmesinin, merkez sağ seçmenin tercihi açısından daha önemli olacağına” işaret edilirken, Akşener’in ise “Adaylık konusunda parti teşkilatı ve tabanın isteğine göre hareket edebileceği” konuşuluyor.

İyi Parti’de Akşener’in yeniden Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koyması durumunda, “CHP’nin de bu adaylığa destek vereceği” düşünülüyor.