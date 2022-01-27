İyi Parti kaynakları: Kılıçdaroğlu’nun sözleri yanlış yerlere çekilmek ve ittifakta "bir sorun varmış" gibi gösterilmek isteniyor

İyi Partili kaynaklar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır çıkışına ilişkin olarak, “Sözleri yanlış yerlere çekilmek ve sanki ittifakta ‘bir sorun varmış’ gibi gösterilmek isteniyor" dedi.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" açıklamasını isim vermeden eleştirmiş; “Ülkeye ne fayda gelecekse yolu TBMM’den geçer” demişti. Ağıralioğlu’nun ifadeleri sonrası siyaset kulislerinde “Millet İttifakı’nda görüş ayrılığı mı var” sorusu gündeme gelmişti. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, İyi Partili kaynaklar, “her iki partinin gerek Kürt sorunu gerekse ülkedeki diğer sorunların çözüm adresinin TBMM olduğu noktasında hemfikir olduğunu” vurguladı.

CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu “Millet İttifakı’nda herhangi bir çatlak ve görüş ayrılığının söz konusu olmadığı”, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin de “siyaseten tam anlaşılamadığı” ifade edildi.

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