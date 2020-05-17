İyi Parti İzmir İl Sekreteri Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İyi Parti İzmir İl Sekreteri <strong><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Dündar Tanrıverdi, yeni tip </span></strong>Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi</p>\n<div>\n<div class="css-1dbjc4n r-my5ep6 r-qklmqi r-1adg3ll">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz">\n<div class="css-1dbjc4n r-eqz5dr r-16y2uox r-1wbh5a2">\n<a rel="nofollow"rticle class="css-1dbjc4n r-1loqt21 r-16y2uox r-1wbh5a2 r-1udh08x r-1j3t67a r-o7ynqc r-6416eg" tabindex="0" role="article" data-focusable="true" aria-labelledby="tweet-promoted-label conversation-level-label tweet-social-context tweet-user-name tweet-user-screen-name tweet-timestamp tweet-reply-context tweet-text tweet-rich-content-label tweet-action-buttons">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz r-thb0q2" data-testid="tweet">\n<div class="css-1dbjc4n r-1iusvr4 r-16y2uox r-1777fci r-5f2r5o r-1mi0q7o">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-a023e6 r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tanriverdi için yayımladığı taziye mesajında, "İyi Parti İzmir İl Başkanlığı Sekreterimiz Dündar Tanrıverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı. </span></div>\n<div class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-a023e6 r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"> </div>\n<div id="tweet-action-buttons" class="css-1dbjc4n r-18u37iz r-1wtj0ep r-156q2ks r-1mdbhws" role="group" aria-label="20 yanıtlar, 58 Retweetler, 306 beğeni">\n<div class="css-1dbjc4n r-1iusvr4 r-18u37iz r-16y2uox r-1h0z5md">\n<div class="css-18t94o4 css-1dbjc4n r-1777fci r-11cpok1 r-1ny4l3l r-bztko3 r-lrvibr" tabindex="0" role="button" aria-label="20 Yanıtlar. Reply" data-focusable="true" data-testid="reply">\n<div class="css-901oao r-1awozwy r-1re7ezh r-6koalj r-1qd0xha r-a023e6 r-16dba41 r-1h0z5md r-ad9z0x r-bcqeeo r-o7ynqc r-clp7b1 r-3s2u2q r-qvutc0" dir="ltr">\n<div class="css-1dbjc4n r-xoduu5">\n<div class="css-1dbjc4n r-1niwhzg r-sdzlij r-1p0dtai r-xoduu5 r-1d2f490 r-xf4iuw r-u8s1d r-zchlnj r-ipm5af r-o7ynqc r-6416eg"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1mlwlqe r-18u37iz r-18kxxzh r-1h0z5md">\n<div class="css-18t94o4 css-1dbjc4n r-1777fci r-11cpok1 r-1ny4l3l r-bztko3 r-lrvibr" tabindex="0" role="button" aria-haspopup="true" aria-label="Tweet paylaş" data-focusable="true">\n<div class="css-901oao r-1awozwy r-1re7ezh r-6koalj r-1qd0xha r-a023e6 r-16dba41 r-1h0z5md r-ad9z0x r-bcqeeo r-o7ynqc r-clp7b1 r-3s2u2q r-qvutc0" dir="ltr">\n<div class="css-1dbjc4n r-xoduu5">\n<div class="css-1dbjc4n r-1niwhzg r-sdzlij r-1p0dtai r-xoduu5 r-1d2f490 r-xf4iuw r-u8s1d r-zchlnj r-ipm5af r-o7ynqc r-6416eg"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div>\n<div class="css-1dbjc4n r-my5ep6 r-qklmqi r-1adg3ll">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz">\n<div class="css-1dbjc4n r-eqz5dr r-16y2uox r-1wbh5a2">\n<a rel="nofollow"rticle class="css-1dbjc4n r-1loqt21 r-16y2uox r-1wbh5a2 r-1udh08x r-1j3t67a r-o7ynqc r-6416eg" tabindex="0" role="article" data-focusable="true">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz r-thb0q2"> </div>\n</div>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>