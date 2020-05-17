İyi Parti İzmir İl Sekreteri Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tanriverdi için yayımladığı taziye mesajında, "İyi Parti İzmir İl Başkanlığı Sekreterimiz Dündar Tanrıverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.