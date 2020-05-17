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Koronavirüs

İyi Parti İzmir İl Sekreteri Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 

17 Mayıs 2020 13:25

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İyi Partiizmiril sekreteridündar tanrıverdiKoronavirüscovid-19yaşamını yitirdiİyi Parti Genel BaşkanıMeral Akşener
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