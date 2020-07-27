İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yeniden Buğra Kavuncu seçildi

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nde Buğra Kavuncu ve Ersin Beyaz yarıştı. 688 delegeden 417’sinin oyunu alan Kavuncu, yeniden seçildi.

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç’ın haberine göre, raporların okunmasının ardından her iki adaya da 20 dakikalık konuşma süresi verildi. İlk konuşmayı yapan Ersin Beyaz, “Milletimizin birliği dirliği ve geleceği için milli ilkeli ve kararlı bir duruşu sahip olarak doğru insanlarla hedefe yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak ve yaşatacağız. Bu salonu dolduran bizler mesuliyetimizin farkındayız. Kararmakta olan ufku iyilik güneşi ile aydınlatacak, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. “Kişisel bir karar yüzünden burada değilim” diyen Beyaz, Millet İttifakı kapsamında İYİ Partililerin yeterince temsil edilmediğini kaydederek, “Yerel seçimlerdeki teslimiyetçi anlayış nedeniyle İYİ Partililer Millet İttifakı listelerinde hak ettiği değeri görememiştir. Aynı teslimiyetçi yaklaşım İBB seçimleri sonucunda da görülmüştür. Seçimlerde büyük pay sahibi olan İYİ Parti gerekli değeri ve temsiliyeti görememiştir. İBB’de 7 genel sekreter yardımcılığı var birini alabildik mi hayır, daire başkanlığı alabildik mi hayır. Bırakın güçlü temsili, temsil edildiğimizin bile sözü edilemez. Bu adaletsizliği gidermek, İYİ Parti’ye yapılan bu muameleye son vermek için buradayım” diye konuştu.

Beyaz’ın konuşmasını bitirmesiyle kürsüye çıkan Buğra Kavuncu, Önümüzdeki genel ve yerel seçimler için çalışmalara yöneleceklerini belirterek, “Bundan sonrası 3-4 yılın planlamasıyla gerçekleştirilecek. Bizler iktidara, devleti yönetmeye talibiz. Vizyoner bakış açısına Genel Başkanımızı İstanbul’dan Ankara’ya Cumhurbaşkanı olarak götürecek adımlar atmalıyız” dedi. “Günü kurtaran faaliyet ve politikalardan kurtulmalıyız” diyen Kavuncu, “Popülist vaatler, yalnızca maddi çıkar üzerinden kurulmaya çalışılan ilişkiler ve yaklaşımlara, AKP üzerinden zaten 18 yıl boyunca yoğun bir şekilde maruz bırakıldık. Biz AKP’nin ilçelerinden ‘üyemizdir’ yazısıyla işe alımlara son vereceğiz vaadiyle gelmedik mi? Artık, Türkiye’nin eski alışkanlıklarını değiştirmenin, cesur ve yeni olmanın vakti. Eskinin bütün bu olumsuz tablosunu değiştirebilecek tek bir çözüm yolu var: Partimizi iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı yapabilmek” diye konuştu. Kavuncu, tekrar il başkanı seçilmesi halinde il başkanlığında yapılacak ilk toplantıya rakibi Beyaz’ı ve Beyaz’ın yönetim kurulunda yer alacakları davet etti.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu listelerinin okunması, yapılan itirazlar değerlendirilmesiyle oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Buğra Kavuncu 417, Ersin Beyaz ise 254 oy aldı.