İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Hedefe İstanbul’un koyulmasının tek sebebi, İBB’deki seçimin büyük bir değişimin parçası olmasıdır

İyiParti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında "terörle iltisaklı olduğu" iddiasıyla ilgili olarak başlattığı özel teftiş hakkında "Birtakım iftiralarla yapılan hizmetleri, gösterilen çabaları gölgelemek istiyorlar. Bel altı siyaset bu ülkeye zarar verir" dedi. Kavuncu, "Hedefe İstanbul’un koyulmasının tek sebebi, İBB’deki belediye seçimlerinin büyük bir değişimin parçası olmasıdır"

KRT TV’ye konuşan Kavuncu, "Bu kararın ardındaki gerekçe son derece komik ve tutarsız” ifadesini kullandı. Kavuncu, “Sayın Belediye Başkanı da bununla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Gerçekten burada bir suçlu varsa iki kurum var. Bunlardan biri İçişleri Bakanlığı diğeri de Adalet Bakanlığı. Çünkü İBB işe alımlarda çok titiz bir prosedür uyguluyor. İşe alınan herkesin adli sicil kayıtlarından kimlik bilgilerine kadar her türlü evrakları bildiriliyor. Dolayısıyla burada bir ihmal varsa sorumlu kurumlar bakanlıklardır. İstanbul seçimleri olduğunda da bu iftiralar yaşandı. Sandık görevlilerinin terörist olduğu söylendi. Bu, bitmeyen bir senfoni gibi. Normal, meşru zeminde mücadele etme yetisini yitirmiş bir iktidarın hezeyanları bunlar” dedi.

"Manipülasyon ve algı olduğu çok açık ve net"

Kavuncu, bütçe görüşmelerinden bu yana bu konunun neden gündeme gelmediğiyle ilgili şunları söyledi:

"Dün Cumhurbaşkanı İstanbul’daydı ve bir toplantı yapıldı. Toplantının akabinde bunlar gerçekleşti. Her şey bir kişinin iki dudağının arasında. Cumhurbaşkanı’nın söylediği bir cümleden cesaret alıp her türlü hoyratlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği ve iftirayı huy edinmiş bir hükümet var. Daha 10 gün önce, Türkiye sınırları dahilinde 160 küsür terörist varken bugün öğreniyoruz ki 566 terörist varmış. Yetki sizin elinizde, buyurun gidin alın. Terörist var mı yok mu diye teftiş edildiğini de ilk kez görüyorum. Bir yerde terörist olduğundan eminsem, hele ki İçişleri Bakanıysam gider gereğini yaparım. Teftiş yapmak ne demek? Çünkü herhangi bir teröristin herhangi bir kurumda, değil haftalarca bir gün bir saat durması bu milletin hayatını riske atmaktır. Bunun, bir manipülasyon ve algı olduğu çok açık ve nettir. Bu insanlara adli sicil kağıdı verildiyse buradaki suçlu da Adalet Bakanlığı'dır."

"Bel altı siyaset bu ülkeye zarar verir"

“Bu tehlikeli bir oyundur, insanları terörist olarak yaftalamak ve kutuplaştırmak bu ülkeye verilebilecek en büyük zarardır. Burada, ilgili bakanlıkların üstüne düşeni yapması lazım. Bizler, Millet İttifakı olarak terörle irtibatlı kimsenin belediyenin herhangi bir kurumunda çalışmasına asla göz yummayız. Böyle bir anlayış bile söz konusu olamaz. İddia sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi takdirde İBB’de çalışan 80 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir yanlıştır. Birtakım iftiralarla yapılan hizmetleri, gösterilen çabaları gölgelemek istiyorlar. Bel altı siyaset bu ülkeye zarar verir. Hedefe İstanbul’un koyulmasının tek sebebi, İBB’deki belediye seçimlerinin büyük bir değişimin parçası olmasıdır."

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