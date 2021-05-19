İyi Parti Isparta İl Başkanı Şimşek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İyi Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek'in bir süre önce Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Daha sonra rahatsızlanan Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Şimşek için taziye mesajı yayınlarken, "İYİ Parti Isparta İl Başkanımız Mustafa Şimşek Beyefendi, kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız büyüktür. Yüce Allah değerli başkanımıza gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Cümlemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (İHA)