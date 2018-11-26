İyi Parti ilk büyükşehir adayını tanıttı

Yerel seçimlere az bir süre kala İyi Parti ilk büyükşehir belediye başkanı adayını tanıttı. İyi Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Atakan Aksoy açıklandı.

Yeni Gaste'nin haberine göre, Zorlu Grand Otel’de yapılan aday tanıtım Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar İYİ Parti Kurucu üyesi Ali Sağır, İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Çevre İl Başkanları, İlçe Başkanları, İl Yönetimi, Belediye Meclisi Üyeleri, Trabzon’da ki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

"FETÖ'ye bedava arazi hibe edenler"

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Azmi Kuvvetli, "Trabzon’da 61 proje ile yola çıkanlar dokuz yıl sonra arkaya dönüp baktıklarında vaatlerini gerçekleştiremeyenler, sadece yandaşlara iş imkanı sağlamaya çalışanlar bugün Trabzon’a talip. Bu zihniyete sahip siyasetçilere artık başaramadınız deyip milletin yakasından düşün deme zamanı gelmiştir. Şehirleri parsel parsel satarken, çarpık yapılaşma ile şehirlere ihanet ederken, kupon arazi takipçiliği yaparken, FETÖ'ye bedava arazı hibe ederken bunların anlayışına göre başarılı oldular ama şehirlerin sorunlarını çözme noktasında üzülerek ifade etmeliyim ki sınıfta kaldılar. Bunları siyaset yapmak için söylemiyorum” dedi.

"Geçmişe takılıp yol alamayız"

Kuvvetli, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gerek Trabzon gerekse Türkiye için heyecan yaşadığımız bir seçimin daha arifesindeyiz. Geçmişe takılı kalıp yol alamayız ancak hepimizin malumu zorlu şartlarda kurulup, bugüne çok kısa sayılacak bir sürede gelmiş bir partiyiz. Kuruluş felsefemizde de özetle ortaya koyduğumuz gibi seçmene soluk, ülkeye umut olma derdindeyiz. Kutuplaşan, kutuplaştırılmaya çalışılan siyasetin ülkeyi götürdüğü, sürüklediği karanlık tünelin ucundaki ışık, parıltı, sıcaklık İYİ Parti’dir. Ve biz bunu milletimize anlatmak, bu gerçekliği pekiştirmek derdindeyiz.

"En önemli kriter liyakat"

Kuvvetli, "Ülkenin ve şehirlerin rant alanı olarak görüldüğü, maalesef bilinçli olmaktan uzak bir siyasi zihniyetin yıkımlarını sizin gibi bizlerde görmekteyiz. Hangi amaca hizmet ettiğinden öte hangi sermaye gruplarına yaranma uğraşında olduğu belli olmayan kişiler, kimseler bugün ülke gibi şehirlerinde ekonomilerini iflasa sürüklemiştir. Rasyonel çözümler üreten, sorunu açık yüreklilikle ortaya koyan, kadrolarını ve adaylarını belirlerken “imara değil insana” “isme değil liyakate” vurgu yapan, önem veren, özen gösteren İYİ Parti İYİ ki var... Aday belirlerken de en önemli kriterimiz ‘liyakat’ olacaktır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Örs: 30 Mart sabahı Trabzon İyi Parti güneşiyle aydınlanacak

İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “Epey zamandır millete hitap etmemiştim. Meclis'te çok zor söz alıyoruz. 1 dakikalık 5 dakikalık konuşmalarla Trabzon’un sizlerin problemlerini dile getirmeye çalışıyoruz Hele dün akşam ki maçtan sonra bir keyiflendim, bir keyiflendim Allah hepinizden razı olsun. Dün akşam ki galibiyet bize lazımmış milletin bir gün de olsa yüzü güldü. Bu kardeşinize destek oldunuz, beraber koştuk, beraber yorulduk. Sizlerin adına sizleri temsil etmek adına TBMM’ye beni gönderdiniz. Şu yakamda ki rozeti bana takan sizlersiniz. Trabzon’un her derdi, problemi benim problemimdir. Bugün geldiğimiz noktada önümüzde yerel seçim takvimi var. Mart ayında Trabzon’da yerel seçimlere gideceğiz. Trabzon’un çok sorunları var. Trabzon’da vadedip yapmama gibi alışkanlık var. Her seçimde vaatlerini önümüze getiriyorlar. Mevcut iktidar 10 yıldır Trabzon’a Güney Çevre Yolunu yapacağız demişti. Güney Çevre Yolu hala daha tozlu raflarda bekliyor. Bende soruyorum: Yine seçimde önümüze gelip size Güney Çevre Yolu vadedenlere soracak mısınız? Trabzon’un trafik problemi var. Bu sorunu çözebilmek için bize 10 yıl önce Toplu Taşımaya geçilecek, Hafif Raylı Sistemi getireceğiz diyenlere sizler hani nerde benim toplu taşımam diye soracak mısınız? Trabzonluya söz verdiler. Bizim burada terminalimiz var. 30 – 40 yıl önce yapılan yer. Biz gelirsek yeni terminal yapacağız dediler. Siz şimdi bu nerede diye soracak mısınız? Trabzon’un hali var. Buraya bu yakışmıyor, maketlerini yaptılar dediler ki yeni hal binası yapacağız.“ dedi.

Dervişoğlu: Bir kuruş paramız yoktu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, şu şekilde konuştu:

“Mavi gömlek bordo kravatla geldim. Konuştukça değişecek. Ben Trabzonsporluyum… Siz bur mucizenin gerçekleştiricilerisiniz. Hiçbir siyasi partiye İYİ Partiye çıkarılan engeller kadar manialar konulmadı. Parti kurulamaz denildi, kuruldu. Parti seçime giremeyecek dediler, seçime girdik sizin gücünüz ve iradenizle. Bir takım adaylarımız üzerinden spekülasyon yaparak bizi siyasetin hurdalığına atmaya kalkıştılar ama İYİ Partiyi başınıza taç ettiniz kendi azim ve kararlılığınızla. Bir kuruş paramız yoktu, siz İYİ Partiyi durduğu yerden kaldırıp, Türkiye’nin başına taç ettiniz. Bende Sosyal Medyada ilanlara bakınca önce tereddüt ettim ben görevlendirilmiştim aday ilan etmekte. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafını gördüm. Trabzon’dan bir iki hemşerim beni aradı. Genel Başkanımız geliyormuş siz de geliyor musunuz? Şaşırdım. Sonra araştırdım ve Sayın Genel Başkanımızı ilana koymuşlar. Belki bu salonu şereflendirenler arasında Genel Başkanımızı izlemeye gelenler vardır ama hiç kusura bakmayın bu adama bir müddet katlanacaksınız."