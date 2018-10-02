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Politika

İyi Parti ile MHP aynı koridorda köşe kapmaca oynadı; Bahçeli ile karşılaşmak istemeyen Akşener ne yaptı?

İyi Parti, CHP'nin de kullandığı salonda grup toplantısı yapacak

02 Ekim 2018 16:49

Hülya Karabağlı

TBMM’de 2. Yasama yılının ilk grup toplantıları bugün yapıldı. İyi Parti, CHP’nin kullandığı büyük salonda, MHP ile HDP ise küçük toplantı odasında grup toplantılarını yaptı.

İyi Parti’nin 09.45’de başlayan toplantısının bitimi MHP’nin grubunu başlatma saatine denk düşünce kısa bir Meclis koridorlarında heyecan yarattı. Ancak, Genel Başkan Meral Akşener, aynı koridorda Bahçeli’nin gruba girişi için oluşturulan kalabalık grup arasından geçmemek ve Bahçeli ile karşılaşmamak için salonun diğer kapısından çıktı. Böylece, koridor riskine karşı kulis yolunu kullanmış oldu. Bu arada, iki partinin karşılaşma olasılığına karşı pozisyon alan foto muhabirlerini biraz ‘üzdü’. İki parti arasında herhangi bir gerginlik olmadan grup toplantıları yapılmış oldu.

 Kuliste ne olacak?

 Yasama yılının başlamasıyla kulislerde hareketlendi. Kulis sohbetleri yeniden başlarken 4 siyasi partiyi ağırlayan muhalefet kulisi de giderek kalabalıklaştı. CHP,  HDP,  MHP ve İyi Parti muhalefet kulisine paylaşırken, AKP tek başına iktidar kulisini kullanıyor. Geçen yasama döneminde ittifaklar nedeniyle  MHP’nin iktidar kulisine taşınması konusunda epeyce bir dalgalanma olmuştu. 

İyi Parti Grubu'na giden yol

İyi Parti’nin de gurup kurmasıyla birlikte Meclis’te partiye ait grup bürosu kuruldu. Daha önce KİT Komisyonu, araştırma komisyonu  odası olarak  kullanılan alan İYİ Parti’ye ayrıldı. Ana bina 2. Katta  bulunan  gurup odasına giden yolun başında ise HDP Grubunun odaları bulunuyor.

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