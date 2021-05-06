İyi Parti heyeti Rize İkizdere'de: Firmanın avukatlığını yapacağına bu vatandaşın derdini dinlesinler

İyi Parti Çevre ve Doğa Politikaları Başkanı Arzu Önşen başkanlığındaki İyi Parti Heyeti, Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmak istenen İskencedere Vadisi'ne giderek doğasını ve toprağını savunan vatandaşlara destek verdi. İş makinelerinin çalıştığı alanda inceleme yapan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "Buradan özellikle yereldeki AK Partililer'e sesleniyorum, onlar firmanın avukatlığını yapacağına bu vatandaşın derdini dinlesinler." sözleriyle tepki gösterdi.

İyi Parti Çevre ve Doğa Politikaları Başkanı Arzu Önşen'in başkanlığında, İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'dan oluşan heyet, İkizdereli yurttaşları ziyaret etti. Kendilerini karşılayan doğa nöbetindeki yurttaşlara İYİ Partili Önşen, "Sizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" diyerek dayanışma mesajı verdi.

"Biz istemezcu değiliz"

Liman projesine karşı olmadıklarını belirten İyi Partili Önşen, "Biz 'istemezcu' değiliz. Liman yapılsın, ama limanı yaptığında yer üstü zenginliğini yok etmiş oluyorsun. Bu bölgenin turizmini, ekonomisini, arıcılığını, hayvancılığını yok etmiş oluyorsun. Buraya liman yapılsa ne, burada siz yaşayamadıktan sonra. Halk burada tutunamadıktan, hastalandıktan sonra limanın size ne faydası var? Bizim istediğimiz, sürdürülebilir sistemler olsun. Sen var olanı, 200 yılda bir daha bu hale gelemeyen şeyi yok etme" diyerek taş ocağı açılmasına tepki gösterdi.

"Bütün bürokratlar da bu beş müteahhite mi çalışıyor?"

Önşen, ihalelere ilişkin olarak ise, "Biz beş müteahhiti doyuramadık diyoruz ya, bütün bürokratlar da bu beş müteahhite mi çalışıyor? Halkına çalışacak bu bürokratlar. Devletin görevi milleti kalkındırmaktır. Bak, bacılarım, ablalarım burada gözü yaşlı, ağlamayacak. Bir avuç ata toprağı için o savaşı veriyorsa zaten bir şey yanlış" dedi.

"Firmanın avukatlığını yapacağına bu vatandaşın derdini dinlesinler"

İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs, sahada AKP'li yetkililere, "Buradan özellikle yereldeki AK Partililer'e sesleniyorum, onlar firmanın avukatlığını yapacağına bu vatandaşın derdini dinlesinler. Bu vatandaşın derdine çare olsunlar, vatandaştan yana olsunlar, firmanın avukatlığını yapmasınlar" diye seslendi.

"İkizdere, cennet bir yer; burayı cehenneme çevirmeyin"

İskencedere Vadisi'nin koruma altında alınan 200 bölgeden biri olduğunun altını çizen İYİ Partili Örs, "Sit alanı ilan edilmiş bir bölge. Şu bölgeye taş ocağını kurmak, şurayı tozu dumana katmak çok büyük bir vicdansızlık. Diyoruz ki, İkizdere, burası cennet bir yer burayı cehenneme çevirmeyin. Bizim dediğimiz bu. AK Parti iktidarına da diyoruz ki, işte millet, köyün ahalisi burada. Buradaki vatandaşlarımızın yapmış olduğu mücadeleyi, bir takım terör unsurlarıyla yan yana koymak, bu insanların adlarını onlarla birlikte anmak akla sığan bir şey değil, insafsızlıktır" dedi.