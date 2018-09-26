İyi Parti: Hediye edilen uçağın deposu 280 bin dolara doluyor; bu da 1070 asgari ücrete karşılık geliyor

İyi Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanlığı'na hediye ettiğini açıkladığı VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi uçağın deposunun 25.486 litre (59.567 galon) yakıt aldığını bunun da yaklaşık 1070 asgari ücrete karşılık geldiğini ve anlık kurla 280 bin dolara tekabül ettiğini açıkladı.

İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı. Ameliyat olan Meral Akşener'in pazartesi günü itibariyle görevinin başına döndüğü belirtildi.

"Bakan Albayrak krizi itiraf etti"

Açıklamada, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'le (Yeni Ekonomik Program), ekonomik krizin varlığının üstü örtülü şekilde kabul edildiği ancak krizin asıl sebebi olan 'özel sektör borçluluğu'na hiç değinilmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizde kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon” dedikten sadece bir gün sonra, Bakan Albarak'ın verdiği rakamlarla ülkede kriz olduğunun itiraf edildiği kaydedildi.

"Hediye edilen uçağın deposunun dolması için her seferinde 280 bin ABD Doları ödenecek"

Vatandaşın alım gücünün düştüğü, sanayi elektriğine yüzde 141 zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bizde kriz miriz yok deyip, insanların evladına kıyafet almakta zorlandığı, kışı nasıl geçirebileceğim diye düşündüğü bir ortamda, Katar’dan milyonlarca dolar değerindeki uçağı nasıl alabildiniz? Hediye olduğu ifade edilen Boeing 747’nin deposu, tam tamına 225.486 litre (59.567 galon) yakıt almaktadır ve deponun dolması için her seferinde ödenecek para, 280 bin ABD Doları’dır. O depo, Türkiye’de vatandaşın ödediği vergiyle doldurulacak. Türkiye’de kaça dolacak o uçağın deposu?" denildi.

Devlettin milletten koptuğunu savunan İyi Parti, yaşanan krizin "şatafat içerisinde yaşayan Saray’ın değil, halkın krizi" olduğunu ifade etti.

MHP'nin pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunduğu af teklifine ilişkin ise açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Neden infaz yasası değişikliği olarak sunuldu?

"MHP’nin, bu teklifi TBMM’ye bir af teklifi olarak değil de infaz yasası teklifi olarak getirmesinin sebebi; af yasası için Meclis’in nitelikli çoğunluğunun (360) oyu gerekirken, infaz yasası için salt çoğunluğun (301) oyunun yeterli olmasıdır. Ancak tarafımızca bu hususla ilgili Rahşan affı olarak tabir edilen af yasasından sonra verilmiş Anayasa Mahkemesi kararları da irdelenmiş, söz konusu teklifin, Meclis salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesinin, Anayasa’ya aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmesi yapılmıştır.

"Uyuşturucuyla mücadele, kırmızı çizgimizdir"

Hükümet her mecrada, ‘‘uyuşturucuyla mücadele’’ konusunda kendi tabirleriyle destan yazdığını belirtmektedir. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kolluk kuvvetlerine ‘‘uyuşturucu tacirlerinin bacaklarının kırılması’’ talimatı verilmesi, hafızalarımızda henüz taze bir şekilde yer etmektedir. Oysa sunulan tasarının kapsamı içinde ‘‘uyuşturucu suçları’’ da bulunmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucuyla mücadele, İYİ Parti’nin kırmızı çizgisidir ve bu suçtan hüküm giyen sanıkların serbest bırakılmasına, İYİ Parti kesinlikle müsaade etmeyecektir.

"Hangi yandaş şirket bu şuçu işledi"

Teklifin, ihaleye fesat karıştırmak, hileli iflas gibi suçları da kapsıyor olması akıllara, ‘’Hangi yandaş şirket ya da şahıs bu suçları işledi ve bu yüzden bu yasa çıkarılıyor?’’ düşüncesini getirmektedir.

"‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçu, af kapsamına dahil"

Teklifte, kadına ve çocuğa karşı işlenmiş bazı suçlar kapsam dışı bazıları ise kapsam içindedir.

Yıllardır ülkemizin kanayan yarası olan kadına ve çocuğa karşı şiddeti bir türlü engellemeyen ve görmezden gelen hükümet gibi, yasa teklifi de bu durumu görmezden gelmiştir. Verilen yasa teklifinde, kadına ve çocuğa karşı işlenmiş olan suçlardan tecavüz, istismar ve kasten öldürme durumu kapsam dışı bırakılmış, fakat çocuğa karşı işlenmiş ‘‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’’ suçu, af kapsamına dahil edilmiştir. Kadın ve gençlik hareketi olan İYİ PARTİ, her zaman kadın ve çocuğun yanında olacaktır.

"Af konusunda MHP ve AKP’nin nasıl uzlaşacağını merak ediyoruz"

Afla ilgili kanun teklif, alelacele hazırlanmıştır. Kimlerin kapsama girdiği açıkça belirtilmelidir. Ayrıca defalarca aynı suçu işlemiş kimselere af getirilmesi, vicdanları yaralayacaktır. İlk defa suç işleyenle, aynı suçu sürekli işleyenlerin durumu, aynı kapsamda değerlendirilmemelidir.

Cumhurbaşkanı’nın; “Devlet, devlete karşı işlenen suçları affedebilir, şahıslara karşı şahısların işlediği suçu, devlet affedemez” tespitinden sonra, tasarı üzerinde MHP ve AKP’nin nasıl uzlaşacağını merak ediyoruz.

"Baro ve STK'ların görüşleri alınmalı"

Tekrar etmek gerekirse, toplumun büyük kısmını etkileyecek böyle bir yasanın yangından mal kaçırırcasına çıkartılmak istenmesi, birçok konuda şüphe uyandırmaktadır. Rahşan affı olarak tanımlanan yasanın ülkemizde yaşattığı mağduriyetler ortadır, MHP’nin sunduğu kanun teklifiyle bu yasa, birçok benzerlik barındırmaktadır. Biz tüm partilerin, STK’ların, baroların da görüşlerinin alınacağı bir komisyonda katkı vermeye hazırız."

"Görüşme denilmesi komik"

Açıklamada, dün New York'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ayak üstü yaptığı sohbet için “görüşme” olarak nitelenmesinin "komik ve çaresizliğin göstergesi" olduğu belirtildi.