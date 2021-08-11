İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Ülkemizdeki toplam Afgan mülteci sayısı kaçtır?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Afgan mültecilerin Türkiye’ye farklı noktalardan geçiş yapmalarının gerekçeleri nelerdir, ülkemizin sınır güvenliğinde zafiyet mi bulunmaktadır? Ülkemizdeki toplam Afgan mülteci sayısı kaçtır?" sordu.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlere ilişkin, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Türkkan verdiği önergede şunları belirtti:

“ABD’nin ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ve Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanları artırması ile birlikte son dönemde Afganistan’dan Türkiye’ye yoğun bir göç dalgası başlamış, Afganlar hemen hemen her gün gruplar halinde ülkemize farklı noktalardan giriş yapmaktadır. Uluslararası medyada çıkan haberlere göre; İran, Afgan mültecilere Türkiye’ye geçiş için destek vermekte, kaçak geçişlere göz yummakta, TIR'lara doldurulan Afgan kaçak göçmenler İran üzerinden ülkemizin farklı illerinde indirilmektedir. Basında yer alan haberlere göre ayrıca; Türkiye sınırında kaçakçılarla iş birliği yaptığı iddia edilen kolluk kuvvetleri çalışanları bulunmaktadır. Bir diğer iddiaya göre ise; İran sınırındaki güvenlik güçleri, Afgan mültecileri görmezden gelmekte ve Afganların sınırdan Türkiye'ye geçmelerine yasa dışı olmasına rağmen göz yummaktadır.”

Türkkan, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1-Son dönemde Afganistan’dan ülkemize yoğun bir şekilde devam eden göç dalgası Türkiye’nin bilgisi dahilinde mi gerçekleşmektedir, Suriyeli sığınmacıların sorunları devam ederken ülkemizi her açıdan tehdit eden böyle bir uygulamaya neden onay verilmiştir?

2-Afganların sınır geçişleri ülkemizin kontrolü dahilinde ise yaşanan düzensiz göçün gerekçeleri nelerdir?

3-Afgan mültecilerin Türkiye’ye farklı noktalardan geçiş yapmalarının gerekçeleri nelerdir, ülkemizin sınır güvenliğinde zafiyet mi bulunmaktadır?

4-Ülkemizin sınır güvenliğinin artırılması yönünde acil ve yeni düzenlemeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?

5-İran’ın, Afgan mültecilere Türkiye’ye geçiş için destek verdiği, kaçak geçişlere göz yumduğu doğru mudur, bu konuda İranlı yetkililer ile herhangi bir görüşme yapılmış mıdır ya da yapılması düşünülmekte midir?

6-İran üzerinden uzun süren yolculuk sonrası sınıra ulaşan ve yasa dışı yollarla ülkemize giriş yapan kalabalık göçmen gruplarına karşı alınmış bir tedbir bulunmakta mıdır, bu tedbirler nelerdir?

7-Türkiye sınırında kolluk kuvvetlerinin kaçakçılarla iş birliği yaptığı, İran sınırındaki güvenlik güçlerinin Afgan mültecileri görmezden geldiği ve Afganların sınırdan Türkiye'ye geçmelerine yasa dışı olmasına rağmen göz yumulduğu iddiası doğru mudur, bunun gerekçeleri nelerdir, bu konuda sorumlu olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

8-Daha önce komşu ülke gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların ülkemize geçişine göz yumulurken, Afganistan ile sınırımız olmadığı halde Afgan mültecilerin ülkemize geçişlerine göz yumulmasının gerekçeleri nelerdir, bu uygulama hangi politika gereği yapılmaktadır?

9-Son dönemde Afganistan’dan ülkemize yoğun olarak geçiş yapan mültecilerin sayısı bilinmekte midir, ülkemizdeki toplam Afgan mülteci sayısı kaçtır?

10-Esas hedeflerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek olduğu iddia edilen Afganların ülkemizde kalarak vatandaşlarımızla bir arada yaşamak zorunda kalmasına karşı Bakanlık olarak hayata geçirilmesi düşünülen birtakım düzenlemeler bulunmakta mıdır, bu düzenlemeler neler olacaktır?

11-Suriyeli sığınmacılara verilen sosyal imkanlar nedeniyle vatandaşlarımız kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. Şehirlerde kendilerine özel bölgeler edinen ve hemen her gün asayiş olaylarının yaşanmasına neden olan Suriyeliler gibi Afganların da aynı role soyunma tehlikesine karşı ne gibi tedbirler alınmaktadır?

12-Suriyelilere yapıldığı gibi Afganlara da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi düşünülmekte midir?

13-Ülkemize özellikle yasa dışı yollarla giriş yapan Afganların kendi ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Bakanlık olarak bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”