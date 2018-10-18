İyi Parti Grup Başkanvekili: Meral Akşener'i kurban mı vermek istiyorsunuz?

TBMM Genel Kurulu’nda İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanlığı’na defalarca müracaat etmelerine rağmen Genel Başkan Meral Akşener’in koruma sayısının artırılmadığını açıkladı. Türkkan’ın "Dört koruması var. Birisi izinli, birisi hasta, birisi arabayı kullanıyor, Genel Başkan tek korumayla geziyor. Sayın Meral Akşener'i kurban mı vermek istiyorsunuz” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 12 Ekim 2018 tarihli Merkez Koruma Kurulu kararıyla koruma sayısının 6’ya çıkarıldığını belirtti. Özkan, eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış olanlardan hiç koruma almayanlar da olduğu sözleriyle elindeki resmi bilgilerle “2 koruma, 4 koruma veya yine sayın Akşener'e tahsis edildiği gibi 6 koruma tahsis edilen eski İçişleri Bakanları ve genel başkanlar da vardır” dedi.

Genel Kurul’daki konuşmalar şöyle:

Lütfü Türkkan: Polis konusu geçince bir konuda burada bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayıydı, şimdi de Mecliste grubu olan bir siyasi partinin Genel Başkanı. Sayın Genel Başkana eski İçişleri Bakanı da olması hasebiyle 4 koruma polisi verildi. Bizim defaatle yazmamıza rağmen, İçişleri Bakanlığına müracaat etmemize rağmen koruma sayısı artırılmadı. Sayın Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde 8 koruma tahsis edildi. Eski İçişleri Bakanı olmasına rağmen, terörle mücadele etmiş bir İçişleri Bakanı olmasına rağmen, ısrarla yazmalarımıza rağmen Sayın Meral Akşener'e tek bir koruma daha verilmedi. 4 koruması var; 1'isi izinli, 1'isi hasta, 1'isi arabayı kullanıyor, Genel Başkan tek korumayla geziyor. Bunu yapmanızın altında yatan sebebi merak ediyorum. Arkadaşlar, Sayın Meral Akşener'i kurban mı vermek istiyorsunuz? Hem vallahi hem billahi vermeyeceğiz; size yemin ediyorum, vermeyeceğiz. Ama bu hoyratlığınızı bütün millet duysun istiyorum, onun için söyledim.

AHİT ÖZKAN (Denizli) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Hatip, Lütfü Türkkan, Grup Başkan Vekilinin konuşması hususunda ilgili yetkili makamlardan aldığım bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le ilgili daha evvel 4 koruma verilmesi hususunda bir karar mevcuttur. Talep üzerine bu karar değiştirilmiş ve Merkez Koruma Kurulunun kararıyla 6 korumaya çıkartılmış ve aynı zamanda evinde koruma istememesine rağmen koruma kulübesi evinin korumasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, diğer siyasi parti genel başkanlarının da aynı korumayla korunduğunu ifade etmek istiyorum.



Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özkan.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, şimdi henüz bize gelen…

BAŞKAN - Mikrofonu açalım Sayın Türkkan.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ben buradan da konuşurum, sesim duyulur.

Bize gelen herhangi bir koruma yok. Sadece 2 tane çağrılı sistemde koruma tahsis edildiği bilgisi verildi, şifahen. Çağrılı sistemdeki korumayla genel başkanlar korunmaz, bunu İçişleri yetkilileri iyi bilir. Çağrılı sistemle ilgili koruma, çok gerektiği hâllerde telefon açılmasıyla müracaat hâlinde kendisine gelen koruma demektir. Genel başkanların koruması öyle olmaz.

Bu, daha bir hafta önce Sayın Süleyman Soylu'yla yaptığımız telefon görüşmesinden sonra gelişen bir hadise. Ama biz altı aydır bu konuda ısrarla devam etmemize rağmen bu konuda cevapsız kaldılar. İddia ediyorum, bunun altında yatan sebepleri bilmediğim hâlde konunun çok samimi bir yaklaşım olmadığını ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Sayın Başkan, kayıtlara geçmesi için tekrar mikrofonu açabilirseniz…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özkan.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum.

Tabii koruma kararı çağrı üzerine veya daimî fiilî koruma şeklinde gerçekleştirilir. Bahsettiğim, İçişleri Bakanlığının tahsis etmiş olduğu 6 koruma fiilî korumadır. Fiilî koruma, koruma polisi hasta oldu, başka bir problemi çıktı, fark etmez, o gün birisi hasta olmuşsa başka bir koruma tahsis edilmek suretiyle fiilen korunmayı sağlamaktadır. Bu da 12/10/2018 tarihli Merkez Koruma Kurulunun kararıyla sağlanmıştır ve zaten diğer siyasi parti mensuplarıyla ilgili de aynı koruma kararı da çıkartılmıştır, verilmektedir.

Diğer açıdan, eski İçişleri Bakanlarından durumuna göre, aldığı tehdit durumuna göre, bu konuda istihbari veriler de dikkate alınmak üzere, yine eski İçişleri Bakanlarının da kendi talepleri de dikkate alınmak suretiyle -eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış olanlardan hiç koruma almayanlar da var, şu anda resmî bilgiyi paylaşıyorum- 2 koruma, 4 koruma veya yine Sayın Akşener'e tahsis edildiği gibi 6 koruma tahsis edilen eski İçişleri Bakanları ve genel başkanlar da vardır. Bu bilgi resmî bilgidir.

Arz ederim.



BAŞKAN - Teşekkürler.



LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, bakın, sayın grup başkan vekili kendisi de ifade etti, 12/10/2018 tarihli bir karardan bahsetti. Bütün genel başkanlara 6 koruma tahsis edildiği hâlde, Sayın Meral Akşener'e daha önce müteaddit defalar yazılı müracaat etmemize rağmen 4 koruma tahsis edilmesini manidar buluyorum. Burada toplumun dikkatini çekmek için özellikle söylüyorum: Biz Sayın Genel Başkanımıza gövdemizi siper etmeye hazır. Onda bir beis yok. Ama Hükûmetin bu konudaki tavrının ortaya çıkması açısından, kamuoyunun da buna tanıklık etmesi açısından ifade ettim.

