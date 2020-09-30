İyi Parti Genel Merkezi’nde ‘liste’ gerginliği

İyi Parti’nin 2’nci Olağan Kurultayı’ndaki liste tartışması devam ediyor. İyi Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, partide krize yol açan 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.

İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi. Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti. (DHA)

Tartışma kurultayda başladı

Kurultayda dağıtılan “İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” listesinde, partinin önemli isimlerinin yer aldığı görülmüştü. Listede, milletvekilleri Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, Feridun Bahşi, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler yer almıştı.

Temizer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını, önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" demişti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.