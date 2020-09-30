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İyi Parti Genel Merkezi’nde ‘liste’ gerginliği

30 Eylül 2020 16:33

Kurultaydaki ‘Oy verilmeyecekler’ listesiyle ilgili tartışmaların sürdüğü İyi Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’le görüşmek isteyen bir grup ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Grubun Akşener'le görüşmesine izin verilmedi.

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