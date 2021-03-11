İyi Parti Genel Başkanı Akşener’den askıda mama kampanyası

Şanlıurfa Hilvan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener “askıda mama” kampanyası başlatacağını söyledi.

Akşener Şanlıurfa’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş’ın haberine göre, bir eczacı Akşener’e, veresiyeden ve artan fiyatlardan şikâyet etti. Eczacı, “Bir mamanın fiyatı 150 lira. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Bütün esnaflar aynı halde. Fiyatlar çok hızlı artıyor.Bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Kayıp kaçak bedeli diye bir şey var, ödemeyenlerin de yükünü biz çekiyoruz.” dedi.

Akşener’in, vatandaşların bebek mamalarını pahalılıktan dolayı alamadığını hatırlatması üzerine eczacı, ”Veresiye satışı da yapıyoruz. Veresiye defteri bizde de var. Mamaları almaya kalkışıp alamayan çok vatandaş var. Ben maliyetimin altında mama verdiğim de oluyor” yanıtını verdi. Akşener, emekli maaşıyla katkıda bulunarak, eczanedeki mamaları alacağını ve askıda mama kampanyası başlatmak istediğini söyledi.