İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP ziyaretinde ne konuşulduğunu açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyetin partilerini ziyaretine ilişkin, "Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İyi Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok." dedi.

"İttifak konuşmadık"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, cuma günü (2 Mart) Özgür Özel ve Bülent Tezcan'ın da aralarında bulunduğu CHP heyetinin partilerini ziyaret ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İyi Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İyi Parti'liler şu anda sandıkları için eğitiliyor. Kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandıklara sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkacağız. Sandık kurulları ağırlıklı olarak kadınlardan olacak. Açık açık, İyi Parti'li kadınlara söylüyorum, kanunsuzluk, uygunsuzluk yapanların kafasını yolabilirsiniz. Arkanızda ben varım."

Akşener, 7 Nisan'da Alpullu'da olacaklarını ve şeker fabrikasının satılmasına engel olmak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.