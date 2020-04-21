İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Okutan: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan edip iş yerlerini kapatamaz

Emekli vali ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, hükûmetin uyguladığı sokağa çıkma yasağının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Okutan, "İçişleri Bakanlığı ticaret hayatını düzenleyecek, işyerlerinin çalışmasını ilgilendiren, hele hele sokağa çıkma yasağı gibi Anayasa'ca koruma altına alınan temel haklarla ilgili bir tasarrufta bulunamaz" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Okutan, “Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanlığı'ndan bağlı olduğu birimlerinde salgına yönelik tedbirleri ister. Bakanlık da, Emniyet, Jandarma, Nüfus, İl İdaresi genel müdürlükleri de alınacak tedbirleri uygular . Diğer bakanlıklar da taşra birimlerine yazar. Yani İçişleri Bakanlığı ticaret hayatını düzenleyecek, işyerlerinin çalışmasını ilgilendiren, hele hele sokağa çıkma yasağı gibi Anayasa'ca koruma altına alınan temel haklarla ilgili bir tasarrufta bulunamaz. Genelgeleri yok hükmündedir. İçişleri Bakanı kendi görevini bırakıp, görevi ve yetkisi olmayan işlerle uğraşıyor." görüşünü savundu.

Okutan, "Anayasamıza göre, temel hak ve hürriyetler ancak çıkarılacak kanunla sınırlanabilir. Bunun istisnaları var. İllerde valiler geçici olarak, mahkemeler belli hallerde, askeri alanlarda Genelkurmay ve belli alanlarda Cumhurbaşkanı sınırlandırabilir. Bu halde de derhal kanun çıkarılması gerekir. Yani sokağa çıkışın yasaklanabilmesi için en azından Cumhurbaşkanı kararı gerekir. İçişleri Bakanlığı, hiçbir şekilde yetkili olmadığı gibi Cumhurbaşkanı da genelge ile değil Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasağı koyar. Valiler acil hallerde kısa süreliğine koyar ancak hemen Cumhurbaşkanlığı'na yazarak Anayasa'ya uygun hale gelmesini ister.” ifadesini kullandı.

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