İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan gaf: Liderimiz Devlet Bahçeli!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerin ısrarı üzerine yeniden genel başkan adayı olacağını açıkladı. Akşener'in evinin önünde toplanan kalabalığıa seslenen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafı ise vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar Aydın'ın lafları üzerine uzun süre 'yuh' çekti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'in kararını açıklamasından önce kalabalığa seslendi. Akşener'in Pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyuran Aydın'ın yaptığı gaf vatandaşların tepkisini çekti. Aydın'ın konuşması şöyle:

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine vurduğu bu yiğitçe davranış nedeniyle bizlerin göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak."