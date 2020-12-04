İyi Parti'li Erhan Usta'dan Bakan Selçuk'a tepki: Tebrik ederim Sn. Bakan. Soruda verdiğim rakamları, cevaba düzgünce kopyalayabilmişsiniz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması talebiyle verdiği istihdamla ilgili soru önergesine gelen yanıtı eleştirdi. Usta, sosyal medyadan paylaştığı yanıtın üstünü çizerek, bakana "Size notum sıfır!" diyerek tepki gösterdi.
İyi Parti'li Usta, bakan Selçuk'u etiketlediği paylaşımında; "Tebrik ederim Sn. Bakan. Soruda verdiğim rakamları, cevaba düzgünce kopyalayabilmişsiniz. Verdiğiniz cevap, soruyu bilmeyen öğrencinin bir umutla doldurduğu kağıt kadar anlamsız. Size notum sıfır!" ifadelerini kullandı.