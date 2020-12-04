T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İyi Parti'li Erhan Usta'dan Bakan Selçuk'a tepki: Tebrik ederim Sn. Bakan. Soruda verdiğim rakamları, cevaba düzgünce kopyalayabilmişsiniz

04 Aralık 2020 20:02

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması talebiyle verdiği istihdamla ilgili soru önergesine gelen yanıtı eleştirdi. Usta, sosyal medyadan paylaştığı yanıtın üstünü çizerek, bakana "Size notum sıfır!" diyerek tepki gösterdi. 
 
İyi Parti'li Usta, bakan Selçuk'u etiketlediği paylaşımında; "Tebrik ederim Sn. Bakan. Soruda verdiğim rakamları, cevaba düzgünce kopyalayabilmişsiniz. Verdiğiniz cevap, soruyu bilmeyen öğrencinin bir umutla doldurduğu kağıt kadar anlamsız. Size notum sıfır!" ifadelerini kullandı. 
 
 

ETİKETLER

erhan ustaiyi parti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24