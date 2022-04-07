İyi Parti'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye: Türkiye niçin kendi gübresini üretememektedir?

Türkiye’nin "acilen ulusal bir gübre planı oluşturması gerektiği” TBMM’de gündeme geldi. Rusya’nın gübre ihracatını durdurmasıyla gübre temininde yaşanacak sorunların tarımsal üretimi sekteye uğratabileceğini belirten İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, "Bu durumun karşısında Bakanlığınız tarafından herhangi bir eylem planı ve sorunun çözümüne yönelik atılan herhangi bir adım bulunmakta mıdır? Türkiye niçin kendi gübresini üretememektedir? Piyasanın kontrolü neden ithalata bağımlıdır?” diye sordu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bakan Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde Rusya’nın gübre ihracatını yasakladığını, Çin’in gübreyi ve tarımsal üretimi elinde bir şantaj aracı olarak dünyaya karşı kullanacağını belirtti. Türkkan, gübredeki asıl sorunun ulaşılabilirlik olduğunu; gübre kullanımının azalmasıyla beraber tarımda verim ve kalitenin düşeceğine ve gıda arzı üzerinde bir baskı oluşacağına dikkat çekti.

"Gübre kullanımının azalması sonucu üretimde düşüş yaşanacak"

Türkiye’nin "acilen ulusal bir gübre planı oluşturması" gerektiğini vurgulayan Türkkan’ın Bakan Kirişci’ye yönelttiği sorular şöyle:

“Rusya tarafından gübre ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır. Bu durumun karşısında Bakanlığınız tarafından herhangi bir eylem planı ve sorunun çözümüne yönelik atılan herhangi bir adım bulunmakta mıdır? Rusya ve Çin neredeyse dünya gübre üretiminin yarısını elinde bulundurmaktadır. Küresel ölçekte bir sonraki siyasi krizin Çin–Tayvan arasında yaşanması ise muhtemeldir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi ihtimaline karşı Türkiye’nin herhangi bir gübre planı bulunmakta mıdır? Gübre kullanımındaki maliyet artışları üretim sürecini sekteye uğratacak, yağışların etkisini verim ortadan kaldıracak düzeydedir. 2022 yılı için çiftçilere bu konuda verilecek olan destekleme boyutları ne aşamada olacaktır? Gübrede fiyatlarındaki artış ve gübre temininde yaşanan sorunlarla birlikte gübre kullanımının azalması sonucu üretimde düşüş yaşanacaktır. Bu durum gıda fiyatlarında sert yükselişlere sebep olacaktır. Bu durumla ilgili Bakanlığınız tarafından alınan tedbirler nelerdir? Ülkemizde üretilen gübre hammaddesinin yüzde 90’ından fazlası ithaldir. Türkiye niçin kendi gübresini üretememektedir? Bunun başlıca sebepleri nelerdir? Piyasanın kontrolü neden ithalata bağımlıdır?” (ANKA)