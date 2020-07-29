İyi Parti’den sosyal medya düzenlemesine tepki: Türkiye'nin karanlıklara koşuşunun miladıdır

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında sosyal medyaya ilişkin kanunu eleştirdi. Türkkan, "Bu, Türkiye'nin karanlıklara koşuşunun miladıdır. Bunu milletimiz not etsin. Bundan sonra hiçbir şey Türkiye'de eskisi gibi olmayacak" diye konuştu.

"Kişisel özgürlükler ve ifade özgürlüğünün önüne engel koymakta hiçbir beis görmeyen AKP'nin, insanların nefes almak için son kale olarak baktığı sosyal medyayı kapattığını" öne süren Türkkan, Türkiye'nin Çin, Kuzey Kore ve İran'dan sonra bunu uygulayan dördüncü ülke olduğunu söyledi.

Getirilen müeyyidelerin hiçbirinin kolay kolay bir platform sağlayıcısının uygulayabileceği şeyler olmadığını ifade eden Türkkan, "Bunu bizim kadar AKP de biliyor. Zaten istediği o, uygulayamasınlar ve gitsinler. Türkiye, biraz daha karanlığa, biraz daha belirsizliğe hızla koşsun. Diledikleri buydu. Bugün sabah bunu maalesef gerçekleştirdiler" dedi.

AKP milletvekillerinin, bu düzenlemenin sosyal medyanın ahlaksız paylaşımlardan korunması için olduğunu söylediklerini aktaran Türkkan, bununla ilgili bir yasanın zaten var olduğunu söyledi.

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