İyi Parti'den mutabakat metninde Atatürk'e yer verilmemesine ilişkin eleştirilere yanıt: Herhangi bir kötü niyet yahut art niyet olamaz

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Montrö Anlaşması’nı tartışmaya açtığı gerekçesiyle iktidarı eleştirdi; “Bundan 3 ay, 6 ay önce Montrö'nün aleyhine açıklamalar yapıyorlardı, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan “Montrö'yü işleteceğiz” diyor. Maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı'na böyle bir imkânı sağlıyor gibi gözüküyor. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaları da olacak şey değil. TBMM'de kabul edilmiş, kanunu da geçmiş bir anlaşmadan ülkeyi çıkaramaz. Ama görüyorsunuz dava açıldı ve reddedildi. Montrö çılgınlığını yapamaz, millet yaptırmaz. Bugünden sonra Montrö'yü gündeme getiremez, çünkü çıkan savaşta Montrö'nün Türkiye'ye sağladığı üstün haklar kendini gösteriyor” dedi.

İyi Partili Bahadır Erdem, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul Montrö kapsamında değil, isterse savaş gemileri de geçebilir, Montrö İstanbul Boğazı'nı bağlar” ifadesine ilişkin de konuşan İyi Partili Erdem, “Projeyi sadece inşaat rantı yüzünden yapan AK Parti'nin buna girişebilmesi mümkün değil. Biz bunu yaptırmayacağız, AK Parti bunu yapamayacak, millet yaptırmayacak. Çünkü ilk seçimlerde AK Parti iktidardan düşecek” dedi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninde Atatürk'ten söz edilmemiş olmasına ilişkin gelen eleştirilere de yanıt veren Erdem, “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurucu değerleri, İYİ Parti bakımından hiçbir surette üzerinde en ufak konuşulması mümkün olmayan konular. Dolayısıyla bu metinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması konusunda herhangi bir kötü niyet yahut herhangi bir art niyet olamaz. Belki yazılmadı ama 6 parti için de en ufak bir şekilde ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü ilkesine saygımız, bağlılığımız tartışılmaz, öyle söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün temel ilkeleri metinde var. Yani Mustafa Kemal Atatürk daha Kurtuluş Savaşı esnasında, daha TBMM kurulmadan, daha doğrusu cumhuriyet kurulmadan dahi en ufak hareketini yahut savaşta alacağı her kararı bile TBMM'ne, vekillere, Ankara'da topladığı halkın temsilcilerine soran bir lider. Biz de burada bu ilkelerde yine milletin meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendiriyoruz” diye konuştu.

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