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Politika

İyi Parti'den "Lütfü Türkkan" açıklaması: Görevden çekiyoruz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, hata yapanları makamdan çektiklerini söyledi

Lütfü Türkkan

08 Kasım 2021 12:48

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görevinden alındığını açıkladı. 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili şunları söyledi; "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz."

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

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