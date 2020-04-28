İyi Parti'den 'Fatih Tezcan' önergesi: Bu şahsın ve benzerlerinin kanunu çiğnemesine göz yummaya devam mı edeceksiniz?

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Ümit Dikbayır, Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinde, "Kendini gazeteci olarak tanıtan, iktidarınıza yakın televizyonlarda uzun süre program yapan Fatih Tezcan adlı şahıs, bir süredir Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açıklamalar yapmaktadır." ifadelerini kullanan İyi Parti milletvekili Dikbayır, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına, hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığını sordu.

Fatih Tezcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin açılışının 100. yılının kutlandığı gün, Twitter hesabından Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek "İşbirlikçi subay" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o soru önergesi