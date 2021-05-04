İyi Parti'den Bahçeli'nin 'yeni anayasa' çağrısına yanıt: Peşinen 'ret' diyoruz

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa taslağı önerisine ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına peşinen 'ret' diyoruz. Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş, hastanelerde ölüyor, aşı bulamıyor. İnsanlar açlıktan intihar ediyor. İşsizlik gençlerde yüzde 26'ya çıkmış. Dış politikada Türkiye şamar oğlanına dönmüş. ABD Başkanı bu kadar yıldır düzgün yönetilen sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ifade etmiş. Siz bunlardan bahsetmeden sadece kamuoyunun gündemini değiştirmek için ortağınızın, ağababanızın bile haberi olmayan bir anayasa taslak metni hazırlıyorsunuz. Biz bu ucube sisteme payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşıyız." açıklamasını yaptı.

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkkan, 3 Mayıs'ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatan Türkkan, Türkiye'de gazeteciler hakkında garip gerekçelerle davalar açıldığını, gazetecilerin yazdıkları yüzünden sabahın köründe gözaltına alındıklarını söyledi.

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerine değinen Türkkan, Türkiye'nin, son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü, enflasyonda dünyada 14'üncü, Avrupa'da birinci, G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.

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