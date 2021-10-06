İyi Parti'den Akşener'i hedef alan Erdoğan'a yanıt: Bu söylemlerle siyasi satranç oynuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “başbakanlığa adayım” sözlerini partisinin grup toplantısında değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hayali bir makama talip” dedi. Erdoğan’ın “hayali makam” sözlerine yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise “Konforu bozulan bir iktidarla karşı karşıyayız. Genel Başkanımız Meral Akşener, sembolik Cumhurbaşkanlığı, icracı başbakanlık arzusundadır. Bu ‘memleketin içine düştüğü problemleri çözmek için icracı olacağım’ demektir. Erdoğan bu söylemlerle siyasi satranç oynuyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı. Erdoğan, Akşener’in “Başbakanlığa adayım” sözlerine yönelik, “Hayali bir makama taliptir. HDP gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetildiği ve yönetileceği aşikarken, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin ardında bu veto vardır” dedi.

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“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize vadedilen hiçbir hedefi tutturamadı”

Erdoğan’ın bu sözlerine İYİ Parti’den yanıt geldi. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin millet tarafından da yeterli bulunmadığını ve bunun sonuçlarının seçimle görüleceğini söyledi. “Milletvekilliği seçiminde sadece partiler değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’nin karnesi de oylanacak” diyen Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize vadedilen hiçbir hedefi tutturamadı. 2013’de 957 milyar dolar olan milli gelirin bugün 717 milyar dolar seviyesine düşmesinde bu sistemin keyfi uygulamalarının olduğunu düşünüyoruz. Muhalefet olarak mevcut ekonomik, siyasi bozulmanın sebebini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bağlıyoruz. Bu sistemin, memleketin yükünü çekemeyeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki seçimler milletin ne istediğini, bu sistemi nasıl gördüğünü ortaya çıkacaktır” dedi.

“İYİ Parti olarak tek başına iktidar iddiası da taşıyoruz”

Eskiden muhalefetin ne söylediğini dinlemez, duymaz sağır bir iktidar olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, “Şimdi muhalefetin tenkitleri ile konforu bozulan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sahaya, milletin huzuruna mecbur ediyoruz onları. Biz muhalefet olarak ümidi yöneten taraf haline geldik. İYİ Parti olarak tek başına iktidar iddiası da taşıyoruz.

“Akşener, sembolik Cumhurbaşkanlığı vurgusu, icracı başbakanlık arzusundadır”

Genel Başkanımız Meral Akşener’in hassasiyet gösterip başbakanlık çerçevesi içinde siyasi imada bulundu. Akşener, sembolik Cumhurbaşkanlığı vurgusu, icracı başbakanlık arzusundadır. Bu, ‘memleketin içine düştüğü problemleri çözmek için icracı olacağım’ demektir.

“HDP bizim bu anlamda muhatabımız değil, Millet İttifakı’nın içinde yer almıyor”

Biz İYİ Parti olarak henüz Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye hiç kimseyle görüşme yapmadık. HDP bizim bu anlamda muhatabımız değil çünkü Millet İttifakı’nın içinde yer almıyor. Bunun yanında Millet İttifakı’nda olan partilerle de görüşmedik. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Erdoğan bu söylemlerle siyasi satranç oynuyor. Biz açık yüreklilikle siyaset yaparız” ifadelerini kullandı.