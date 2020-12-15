İyi Parti'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Trump yönetimi gider ayak aldığı bu kararlarla ardılına zehirli bir miras bırakmıştır

İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin olarak, "Trump yönetimi gider ayak aldığı bu kararlarla ardılına zehirli bir miras bırakmıştır" açıklaması yapıldı.

"Yaptırım kararlarını kınıyoruz"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin S-400 savunma sistemiyle ilgili olarak dün almış olduğu CAATSA yaptırımlarını hem ulusal ve müşterek güvenlik arayışlarımıza, hem de egemenlik haklarımıza yönelik kabul edilemeyecek nitelikte kararlar olarak görüyor ve kınıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, Başkanı ve üç personeline karşı alınmış olan CAATSA yaptırımları kararı ABD ile aramızdaki dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmamaktadır. Trump yönetimi gider ayak aldığı bu kararlarla ardılına zehirli bir miras bırakmıştır. Diplomasi yoluyla çözülemeyecek bir sorun olmamakla birlikte S-400’lerin alımının gerçekçi bir tehdit değerlendirmesi ve risk analizi temelinde yapılmamış olması da bugün içine düşülmüş olan açmazın ana nedenlerinden biridir. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın “görülür kaza” durumundaki bu yaptırımların olası etkilerini azaltacak tedbirleri zaten almış olduğunu düşünmek isteriz." denildi.

Açıklamada, "İktidarın millî çıkar ve egemenlik haklarımızdan taviz vermeksizin Türkiye-ABD ilişkileri açısından yeni bir kara leke niteliğindeki bu konuyu Washington’daki müstakbel yönetim ile ele almasını, akılcı ve müttefiklik ilişkilerimize uygun bir çözüme kavuşturmasını bekleriz.Amerika Birleşik Devletleri’ni ise müttefikliğe yakışmayan, ülkelerimiz arasındaki dostluğa katkıda bulunmaktan uzak bu kararları gözden geçirmeye davet ederiz." ifadesi kullanıldı.