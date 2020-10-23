İyi Parti'den 2021 bütçe eleştirisi: Türkiye’yi 15 yıl geriye götüren bir programla karşı karşıyayız; milletin fakirleştiğinin itirafı!

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, hükümetin meclise getirdiği 2021 yılı bütçesi için “Türkiye’yi 15 yıl geriye götüren bir program ve bütçe ile karşı karşıyayız” dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açıklanan ekonomi programını ve ekonomide ülkenin geldiği durumu değerlendirdi. 2021 yılı bütçesinin Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını azaltacak mahiyette olmadığını savunan Usta, 2023 yılı kur hedefinin bugün yakalandığını ileri sürdü.

Usta, büyüme ile enflasyon ve büyüme ile cari açık arasında ciddi tutarsızlığın olduğunu belirterek "2020 yılında yılın tamamı için 0,3'lük büyüme tahmin ediliyor, yılın ilk ay 6 ayında 3,1'lik küçülme var. İkinci 6 ayda bunu telafi edecek ve yıllığı pozitife geçirmek için güçlü bir büyüme gerekiyor. Fakat büyüme ile cari açık arasında ters bir ilişki vardır. Bizim ekonomimiz büyüdüğü zaman mutlaka cari açık verir. Fakat programın cari açık hedefine bakıyorsunuz 2020 yılı için söylüyorum, yıl sonu cari açık adresi 24,4 milyar dolar. Şu anda ocak-ağustos itibarıyla yani program açıklandıktan iki gün sonra gelen rakamla cari açık 26,5 milyar dolar oldu" dedi.

"Türkiye 90'lı yıllarda yaşadığı borçlanma ve faiz sarmalına yeniden girdi"

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yaşadığı borçlanma ve faiz sarmalına yeniden girdiğini belirten Usta, 90’lı yılların ortalama kamu açığından daha yüksek bir kamu açığı olduğunu, daha kötüsünün ise önümüzdeki üç yıl içerisinde bu açıkta hissedilir bir düşüş olmayacağının öngörüldüğünü söyledi.

Usta, bütçe açığı ve cari açık konularında tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Ekonomideki sorunların pandemiye bağlanmasının doğru olmadığını ifade eden Usta, "Eğer biz bunları pandemiye bağlarsak hatalı bir teşhis yapmış oluruz, hatalı teşhis yaparsak da tedavimiz hatalı olur" değerlendirmesini yaptı.

"Vergi ve sigorta primi yapılandırmasına olumlu oy vereceğiz"

Usta, TBMM'ye vergi ve sigorta primi yapılandırmasına ilişkin bir düzenlemenin getirildiğini anımsatarak, "Aslında teknik olarak yapılandırmayı, affı çok fazla savunmamak gerekir ama Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar içerisinde biz yapılandırmanın bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Teklife olumlu oy kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Ödemesiz sürenin uzun tutulması lazım en az 1 yıl, ondan sonra da asgari 36 taksitle bu yapılandırmanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Varlık barışı ile ilgili görüşünü de açıklayan Usta, buna sıcak bakmadıklarını belirtti.

Pandemi sürecinde sadece vatandaşa bankalar üzerinden kredi verildiğini belirten Usta şunları söyledi:

"Ama doğrudan para ödeme şeklinde yapılan miktar çok azdır. Cumhurbaşkanı rakamı açıkladı, 35 milyar lira. Bunun 27 milyar lirası işsizlik sigortası fonundan yapılırken, 8 milyar lirası bütçeden yapılıyor. Bunun milli gelire oranı 0,2. Amerika'da yüzde 12 olan bizde 0,2. Vatandaşımıza daha fazla doğrudan destek vermeliyiz."

"İtibarsızlaşan bir Merkez Bankası'nın ülkeye hiçbir faydası olmaz"

Bir başka meselenin ise Merkez Bankası’nın faiz kararı olduğunu dile getiren Usta, “Bu çok kötü bir karar. Maliyeti yüksek fakat hiçbir faydası yok. Merkez Bankası serbest bırakılmalıdır, serbest bir şekilde kararlarını vermelidir. Siyaset kurumu Merkez Bankası’nın üzerinden elini çekmelidir. Giderek itibarsızlaşan bir Merkez Bankası’nın ülkeye hiçbir faydası olmaz” dedi.