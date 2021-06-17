İyi Parti, Covid-19'a karşı aşı geliştiren Şahin ve Türeci'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini istedi

İyi Parti, BioNTech Covid-19 aşısını üreten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmesini talep etti. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri TBMM başkanlığına başvuruda bulunarak iki bilim insanının Meclis tarafından bu ödüle aday gösterilmesini istedi.

İyi Parti; Covid-19 salgınına çare bulmak için çalışmalarını bu alana yönlendiren ve mRNA Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin NOBEL Barış Ödülüne aday gösterilmesi için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan, Müsavat Dervişoğlu imzasıyla verilen başvuruda, "İyi Parti Grubu olarak Sayın Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin ve Sayın Dr. Özlem Türeci'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan NOBEL Barış ödülüne aday gösterilmesini öneriyoruz" denildi.

"Dünyayı kurtaran çift"

Başvuruda şöyle denildi:

"Tüm dünyayı tehdit eden, İnsanlığın büyük kayıplar vermesine yol açan ve hazırlıksız yakalandığı kitlesel bir felaket olan Covid-19 salgınında çok değerli bilim insanları; Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin ve Sayın Dr. Özlem Türeci mRNA koronavirüs aşısını bularak insanlığa büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Milletimizi onurlandıran buluşları ile pandemi sürecinde bir dönüm noktası olan, Pfizer-Biontec'in kurucusu bu bilim insanları neredeyse tüm çevrelerde 'Dünyayı kurtaran çift' olarak görülmektedir. Bu aşı sayesinde dünya bir kaosun eşiğinden dönmüş, insanlık bu salgını kontrol etmekte büyük başarı kazanmıştır.

"Atatürk'ün izinde olduklarını tüm dünyaya göstermişler bizleri gururlandırmışlardır"

"Bu gelişmeler Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin ve Sayın Dr. Özlem Türeci'nin insanlık adına yapmış oldukları katkının önemini ve unutulmazlığını vurgulamaktadır. Yaptıkları çalışmalarla, insanlığın geleceği açısından önemli hizmetler veren bilim insanları, Cumhuriyetimizin Banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduklarını tüm dünyaya göstermişler, bizleri gururlandırmışlardır. İnsanlığı karmaşaya sürükleyecek ortamın bertaraf edilmesi için her iki bilim insanının yaptıkları çalışmaların değerinin takdir edilmesi ve tarihsel perspektife konulması amacıyla NOBEL Barış Ödülünü hak ettikleri tüm kamuoyunun malumudur. İYİ Parti Grubu olarak Sayın Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin ve Sayın Dr. Özlem Türeci'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan NOBEL Barış ödülüne aday gösterilmesini öneriyoruz. Bu öneri, çok değerli bilim insanlarına minnettarlığımızın bir nişanesi olacaktır. Yüce Meclisimizin bu konuda karar alarak uluslararası topluma ilan edilmesi talebimizi arz ederiz.""