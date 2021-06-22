İYİ Parti Bursa İl Başkanı: AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, danışmanının ‘sorumlu müdür’ olduğu şirkete binlerce lira ödedi

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın ‘Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirketine 4 ayda, toplam 141.600 TL ödeme yapıldığını öne sürdü.

“'İbretlik hortumu’ bulduk”

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Selçuk Türkoğlu, “Gün geçmiyor ki, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önümüze şok edici bilgi, belge ya da şaibeli iddialar gelmesin. İşte şimdi de Büyükşehir'den SİNERJİ Ltd. adlı şirkete döşenen adeta ‘ibretlik hortumu' bulduk ve onu buradan Bursa ve tüm ülke kamuoyuna açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre, Selçuk Türkoğlu, “Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Bütçesi Denetim Raporu'na göre; Hortumun bir ucunu, biz diyelim Alinur Aktaş, siz deyin ‘Cinali' tutuyor, diğer ucunu da SİNERJİ Ltd. adlı şirketin Sorumlu Müdürü Ferhat Murat tutuyor. ‘Cinali' hortumun bir ucundan binlerce TL civarında parayı salıyor, öte yanda aportta bekleyen Danışman Ferhat Murat’da adeta plonjon yaparak karşıdan kapıyor” şeklinde konuştu.

“Bunları biz değil Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Resmi Denetim Raporu söylüyor” diyen İYİ Partili Türkoğlu şunları söyledi:

“Ey benim hayat derdine düşmüş fedakar vatandaşım. Bu ne cüretkar, bu ne etik dışı ticari bir anlaşmadır? Bir Büyükşehir Belediye Başkanının; maaşını belediyeden ödettiği resmî danışmanının sorumlu müdür olarak doğrudan bağlantısı olduğu bir şirkete, her ay düzenli olarak paralar ödettiği nerede görülmüş?

Umarız iddialar doğru çıkmaz diyorduk, maalesef konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'nda hazin tespitlerle ve tüm çıplaklığı ile gözlerimizin önüne serildi.

Meclis onaylı raporu incelediğimizde gördük ki, Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın ‘Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirkete; 4.5.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 4.6.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 29.9.2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 17.12.2020 tarihinde 34 bin 500 TL olmak üzere toplam 141 bin 600 TL ödeme yapılmış. Hortumun büyüğü küçüğü olmaz; sen kimin parasını kime aktarıyorsun Ey Alinur Aktaş."

“Bu olayın Bakan Ruhsar Pekcan skandalından ne farkı var?”

Alinur Aktaş’a “Senin yaptığın bu işin; eşinin şirketinden bakanlığa milyonlarca liralık dezenfektan alımı yapan… Aynı şekilde; yine kamu adına sorumluluğunu taşıdığı bakanlığı, resmi danışmanının şirketiyle milyonlarca liralık ticari işlere alet eden… İşte bütün bu sebeplerle de görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı etik dışı işten ne farkı var?” diye soran Selçuk Türkğoğlu, Başkan Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın, SİNERJİ adlı şirketin uzun süre ortaklığını da yaptığını söyledi.