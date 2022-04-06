İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: Partim adına mücadele edeceğim, Genel Başkanımla görüşeceğim

İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan çıkarılan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, görevine devam edeceğini ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınan Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmemesi tartışma yarattı. Kulislerde istifa iddiaları konuşurken Ağıralioğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Dün bu partinin divan değişikliği kararı üzerinden kamuoyunda bir haftadır yapılan tartışmaların merkezinde bir divan değişikliğinin fevkinde acaba bir tarzı siyaset gözden mi çıkarılıyor endişesi vardır. Kamuoyunda ve millet nezdinde bu ilgi ve alakanın endişeye dönük olması partimize yöneltilmiş gözlerinde benim irademde tecelli etmeye gayret ettirdiğim sözlerinde etki alanını ihbar etmektedir. Milletimize namus sözüm şudur, ben bunca kamplaşmanın arasında bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim.

"Bu açıklama şahsi bir nöbet değişikliğinden ibarettir"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

“Bence de kamuoyunca da bilinmesini isterim ki, bu açıklama şahsi bir nöbet değişikliğinden ibarettir…Ben kendisine görev tevdi edilince ‘iyi’ diyecek görevden alınınca ‘kötü’ diyecek kadar karakteri mizacı zayıf bir insan değilim. Siyasi mücadelemizin merkezinde bugün milletten gördüğümüz teveccühünde merkezinde sen ben davalarının, makam mevki hesaplarının çok fevkinde memleket iddiası taşıma hassasiyetimizin, herkesi kucaklayabilecek olan sorumluluğu yatmaktadır. Yavuz Ağıralioğlu’yum ben. Makam ve mevkilerden güç alarak değil, kalbimden kuvvet alarak konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim. İyilik yolunda iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz.

Genel Başkanımızla bu konu dahil bu mevzu dahil her mevzuda konuşmaya, istişare etmeye devam edeceğiz. İsmail Tatlıoğlu parti grubumuz adına kırgınlıkları endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklama yapmıştır. Parti grubunun partimizin yetkilisi olarak hem Grup Başkanvekilimiz Müsavat Dervişoğlu’nun hem de İsmail Tatlıoğlu Bey’in açıklamaları bu anlamda endişeleri olanların, kırgınlıkları olanların ben dahil endişelerini ve kırgınlıklarını tamir etmeye kafidir.”