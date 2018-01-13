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Politika

İYİ Parti Amasya'da 74 kişiye parti rozeti takıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA İYİ Parti il ve ilçe yönetiminde yer alan 74 kişiye törenle parti rozetleri takıldı

13 Ocak 2018 16:50

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA İYİ Parti il ve ilçe yönetiminde yer alan 74 kişiye törenle parti rozetleri takıldı.
Bir restoranda düzenlenen törende, İYİ Parti il ve ilçe yönetim kurulunda görev alan 74 kişiye, İl Başkanı Fatih Coşar tarafından parti rozetleri takıldı. Törene il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Fatih Coşar, şunları söyledi:
\"Merkezde bir parti olarak her kesimi kucaklayacağız. Cumhuriyet\'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde, ilkelerinde ve Cumhuriyet altında yürüyen herkesle birlikte olacağız. Ülkemizi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarıp, iktidar olmak için bu yola çıkıyoruz. İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı olarak her kesimden vatandaşlarımızın teveccühü ile seçime girebileceğimiz şekilde, il ve ilçe teşkilatlarımızın kuruluşunu tamamladık. Görev alan yol arkadaşlarımızın tamamı, içinde bulunduğumuz siyasi ve ekonomik şartların bilincinde olan, çözüm üretebilecek yeterlikte donanıma sahip, meselelere vakıftır.\"

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