İyi Parti: Akşener, yıpranmamış isimlerle devam edecektir

Olağanüstü kurultay öncesi son Başkanlık Divanı'nı toplayan İyi Parti kurmayları, yaptıkları açıklamada Akşener'in 'siyaseten yıpranmamış isimlerle yola devam edeceğini' belirtti. Kurmaylar, “Gündemimizde artık olağanüstü kurultaydan güçlenerek çıkmış, yerel seçimlerde iddiasını ortaya koyacak İyi Parti’nin hazırlıkları yapılıyor” dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığındaki toplantıda, güncel siyasetten ekonomiye, yerel seçimlerden olağanüstü kurultaya kadar birçok konu ele alındı.

Akşener’e yakın isimler, “Genel başkanımız koşan koşturan, İyi Parti’nin hedefleri doğrultusunda idealize olmuş, mücadele eden, aktif, yorulmayan, hedefler doğrultusunda çalışan, güçlü, toplumsal karşılığı olan ancak siyaseten yıpranmamış isimlerle yürüyüşüne devam edecektir” sözleriyle yeni divanın şekilleneceğini ifade ediyorlar.

Akşener kurultaya kadar adaylığını deklare etmeyecek ancak üst kurul delegelerinin ‘tek aday’ talebini karşılıksız bırakmayacak.

Kurultayda çarşaf mı yoksa blok liste mi olacağı henüz belirsizliğini koruyor ancak 1 Nisan’daki olağanüstü kurultayda olduğu gibi blok liste yöntemi dile getiriliyor. Bu kapsamda Akşener’in yeni bir genel idare kurulu ve başkanlık divanıyla yerel seçimlerin vitrinini oluşturacağı belirtiliyor.

Divanın bir diğer gündem başlığı ise yerel seçimler oldu. Akşener’in bir önceki divan toplantısında hedef gösterdiği yerel seçimlere hazırlıklara saha analizleriyle başlanacağı vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, Adaylar belirlenirken yerel dengeler gözetilecek ve temayül yoklamaları yapılacak. Seçime, “İlin ilçenin sorunlarını bilen, gören vizyoner adaylarla” girilecek.