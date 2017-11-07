İyi Parti, 31 kurucu il başkanını belirledi

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 7 Kasım 2017 Salı günü aralarında Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya ve Samsun gibi büyükşehirlerin de bulunduğu toplam 31 ile Kurucu İl Başkanı görevlendirmesi yapıldı. Böylece, genel merkez tarafından daha önce belirlenen 6 il başkanıyla görevlendirilen toplam Kurucu İl Başkanı sayısı bugün itibariyle 37'ye yükseldi.

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kurucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir.

İYİ Parti tüzüğüne göre Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının teklifi, Genel Başkanın onayı ile ya da Genel Başkan tarafından resen, illerde oluşturulacak İl Yönetim Kurullarının belirlenmesi amacıyla Kurucu İl Başkanları görevlendirilmektedir.

Kurucu İl Başkanı, görevlendirildiği ilde bulunan kurucu İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulları üyelerinin görevlendirilmesini Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan yardımcısına teklif edecek, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendi görüşü ile teklifi Genel Başkana sunacak. Genel Başkan’ın uygun gördüklerini onaylamasıyla o ilde İYİ Parti teşkilatları resmen kurularak faaliyete başlamış olacaktır.

İşte görevlendirilen kurucu il başkanları

7 Kasım 2017 tarihinde görevlendirmesi yapılan 31 Kurucu İl Başkanın adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, eğitim ve meslek durumlarına ilişkin kısa bilgiler şöyle: