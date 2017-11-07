İyi Parti, 31 kurucu il başkanını belirledi

|
S. NO
|
İLİ
|
ADI SOYADI
|
DOĞUM TARİHİ VE YERİ, EĞİTİMİ, MESLEK VE İŞ DURUMU
|
1
|
AFYON
|
Erdal GÜMÜŞ
|
1972 Afyonkarahisar doğumlu, Maden Mühendisliği Fakültesi mezunu. Madencilik firması sahibi.
|
2
|
AMASYA
|
Fatih coşar
|
1967 Amasya doğumlu, Eczacılık Fakültesi mezunu. Eczacı, Amasya Eczacılar Odası temsilcisi.
|
3
|
ARTVİN
|
Filiz AKYÜZ
|
1965 Artvin doğumlu, lise mezunu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yönetici.
|
4
|
BAYBURT
|
Süleyman BURÇ
|
1950 Bayburt doğumlu, Öğretmen Okulu mezunu. Emekli Öğretmen ve eğitim yöneticisi.
|
5
|
BİLECİK
|
Ahmet GÜRSES
|
1979 Bilecik doğumlu, Üniversite Büro Yönetimi mezunu. Esnaf.
|
6
|
BİNGÖL
|
Hasan KIZILBOĞA
|
1971 Bingöl doğumlu, Lise mezunu. İnşaat ve taahhüt firması sahibi.
|
7
|
BOLU
|
Mehmet AYDIN
|
1977 Gediz doğumlu, Mühendislik Fakültesi Mezunu. Harita Mühendisi, Harita ve Mühendislik Bürosu sahibi.
|
8
|
BURDUR
|
Osman KURT
|
1975 Burdur doğumlu, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. İşadamı.
|
9
|
ÇANKIRI
|
Çetin KAPTAN
|
1967 Çankırı doğumlu, Hukuk Fakültesi öğrencisi, Gazeteci. Çankırı Karatekin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni,
|
10
|
ERZİNCAN
|
Ümit ÖZKER
|
1970 Erzincan doğumlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mezunu. Mimar, Danışman ve Kontrolör.
|
11
|
ESKİŞEHİR
|
Arslan KABUKÇUOĞLU
|
1957 Nevşehir doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Tıp Doktoru.
|
12
|
GÜMÜŞHANE
|
Ali ATEŞ
|
1961 Gümüşhane doğumlu, Elektrik ve Elektronik Bölümünü mezunu. Firma sahibi.
|
13
|
HATAY
|
Mustafa ÇİĞ
|
1950 Hatay Kırıkhan doğumlu, Eğitim Enstitüsü mezunu. E. Öğretmen ve eğitim yöneticisi.
|
14
|
IĞDIR
|
Gündüz GÜNEŞ
|
1966 Iğdır Küllük doğumlu, Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, E. Hakim.
|
15
|
ISPARTA
|
Mustafa ŞİMŞEK
|
1961 Isparta Eğirdir doğumlu, Orta öğrenim mezunu, Tekstil firması sahibi,
|
16
|
KAHRAMANMARAŞ
|
Faruk ATLI
|
1959 Kahramanmaraş doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Tıp Doktoru, Sağlık Yöneticisi
|
17
|
KARAMAN
|
İsmet ilmi HATİPOĞLU
|
1963 Karaman doğumlu, Endüstri Meslek Lisesi Mezunu, Sendikacı.
|
18
|
KARS
|
Settar KAYA
|
1958 Kars doğumlu, İktisat Fakültesi mezunu. Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. TÜİK Kars Eski Bölge Müdürü.
|
19
|
KASTAMONU
|
İlhan ENGİN
|
1959 Kastamonu Devrekani doğumlu. Eğitim Enstitüsü mezunu, eğitimci.
|
20
|
KIRIKKALE
|
Mustafa AKYÜREK
|
1980 Kırıkkale doğumlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu. İç Mimar, firma sahibi.
|
21
|
KIRŞEHİR
|
Müfit GÖÇER
|
1959 Kırşehir doğumlu, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı, spor yöneticisi.
|
22
|
KİLİS
|
Muhammet BALCI
|
1980 Kilis doğumlu, Seramik Mühendisliği mezunu. Metalurji firması sahibi.
|
23
|
NEVŞEHİR
|
Serkan CANPOLAT
|
1977 Hatay İskenderun doğumlu, Ziraat Fakültesi mezunu. Zirai ilaç, gübre ve tohum ticareti.
|
24
|
NİĞDE
|
Hakan TERECİ
|
1979 Niğde doğumlu, Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest Avukat.
|
25
|
RİZE
|
Nusret KARACA
|
1951 Rize doğumlu, lise mezunu. İşadamı.
|
26
|
SAKARYA
|
Hüsamettin ATASEVER
|
1954 Tokat Turhal doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Uzman Doktor, Sağlık Yöneticisi
|
27
|
SAMSUN
|
Ömer SÜSLÜ
|
1978 Samsun doğumlu, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu. İşadamı.
|
28
|
SİNOP
|
Ceyhan DEMİR
|
1952 Sinop doğumlu, Eğitim Enstitüsü mezunu. Emekli öğretmen ve eğitim yöneticisi.
|
29
|
SİVAS
|
Taha Tenkiz ÇAYKUŞ
|
1985 Sivas doğumlu. Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, hukuk bürosu sahibi.
|
30
|
TOKAT
|
Ömer SAĞOL
|
1964 Tokat doğumlu, Kamu Yönetimi Mezunu. İşadamı.
|
31
|
YALOVA
|
Ünlem ÜSTEL
|
1963 Yalova doğumlu, Mühendislik Fakültesi mezunu. İnşaat Mühendisi.