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Politika

İyi Parti, 31 kurucu il başkanını belirledi

6 il başkanıyla görevlendirilen toplam Kurucu İl Başkanı sayısı bugün itibariyle 37'ye yükseldi

07 Kasım 2017 15:37

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 7 Kasım 2017 Salı günü aralarında Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya ve Samsun gibi büyükşehirlerin de bulunduğu toplam 31 ile Kurucu İl Başkanı görevlendirmesi yapıldı. Böylece, genel merkez tarafından daha önce belirlenen 6 il başkanıyla görevlendirilen toplam Kurucu İl Başkanı sayısı bugün itibariyle 37'ye yükseldi. 

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kurucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir.

İYİ Parti tüzüğüne göre Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının teklifi, Genel Başkanın onayı ile ya da Genel Başkan tarafından resen, illerde oluşturulacak İl Yönetim Kurullarının belirlenmesi amacıyla Kurucu İl Başkanları görevlendirilmektedir.

Kurucu İl Başkanı, görevlendirildiği ilde bulunan kurucu İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulları üyelerinin görevlendirilmesini Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan yardımcısına teklif edecek, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendi görüşü ile teklifi Genel Başkana sunacak. Genel Başkan’ın uygun gördüklerini onaylamasıyla o ilde İYİ Parti teşkilatları resmen kurularak faaliyete başlamış olacaktır.

İşte görevlendirilen kurucu il başkanları

7 Kasım 2017 tarihinde görevlendirmesi yapılan 31 Kurucu İl Başkanın adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, eğitim ve meslek durumlarına ilişkin kısa bilgiler şöyle:

S. NO

İLİ

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ VE YERİ, EĞİTİMİ, MESLEK VE İŞ DURUMU

1

AFYON

Erdal GÜMÜŞ

1972 Afyonkarahisar doğumlu, Maden Mühendisliği Fakültesi mezunu. Madencilik firması sahibi.

2

AMASYA

Fatih coşar

1967 Amasya doğumlu, Eczacılık Fakültesi mezunu. Eczacı, Amasya Eczacılar Odası temsilcisi.

3

ARTVİN

Filiz AKYÜZ

1965 Artvin doğumlu, lise mezunu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yönetici.

4

BAYBURT

Süleyman BURÇ

1950 Bayburt doğumlu, Öğretmen Okulu mezunu. Emekli Öğretmen ve eğitim yöneticisi.

5

BİLECİK

Ahmet GÜRSES

1979 Bilecik doğumlu, Üniversite Büro Yönetimi mezunu. Esnaf.

6

BİNGÖL

Hasan KIZILBOĞA

1971 Bingöl doğumlu, Lise mezunu. İnşaat ve taahhüt firması sahibi.

7

BOLU

Mehmet AYDIN

1977 Gediz doğumlu, Mühendislik Fakültesi Mezunu. Harita Mühendisi, Harita ve Mühendislik Bürosu sahibi.

8

BURDUR

Osman KURT

1975 Burdur doğumlu, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. İşadamı.

9

ÇANKIRI

Çetin KAPTAN

1967 Çankırı doğumlu, Hukuk Fakültesi öğrencisi, Gazeteci. Çankırı Karatekin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni,

10

ERZİNCAN

Ümit ÖZKER

1970 Erzincan doğumlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi   Mezunu. Mimar, Danışman ve Kontrolör.

11

ESKİŞEHİR

Arslan KABUKÇUOĞLU

1957 Nevşehir doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Tıp Doktoru.

12

GÜMÜŞHANE

Ali ATEŞ

1961 Gümüşhane doğumlu, Elektrik ve Elektronik Bölümünü mezunu. Firma sahibi.

13

HATAY

Mustafa ÇİĞ

1950 Hatay Kırıkhan doğumlu, Eğitim Enstitüsü mezunu. E. Öğretmen ve eğitim yöneticisi.

14

IĞDIR

Gündüz GÜNEŞ

1966 Iğdır Küllük doğumlu, Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, E. Hakim.

15

ISPARTA

 Mustafa ŞİMŞEK

1961 Isparta Eğirdir doğumlu, Orta öğrenim mezunu, Tekstil firması sahibi, 

16

KAHRAMANMARAŞ

Faruk ATLI

1959 Kahramanmaraş doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Tıp Doktoru, Sağlık Yöneticisi

17

KARAMAN

İsmet ilmi HATİPOĞLU

1963 Karaman doğumlu, Endüstri Meslek Lisesi Mezunu, Sendikacı.

18

KARS

Settar KAYA

1958 Kars doğumlu, İktisat Fakültesi mezunu. Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. TÜİK Kars Eski Bölge Müdürü.

19

KASTAMONU

İlhan ENGİN

1959 Kastamonu Devrekani doğumlu. Eğitim Enstitüsü mezunu, eğitimci.

20

KIRIKKALE

Mustafa AKYÜREK

1980 Kırıkkale doğumlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu. İç Mimar, firma sahibi.

21

KIRŞEHİR

Müfit GÖÇER

1959 Kırşehir doğumlu, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı, spor yöneticisi.

22

KİLİS

Muhammet BALCI

1980 Kilis doğumlu, Seramik Mühendisliği mezunu. Metalurji firması sahibi.

23

NEVŞEHİR

Serkan CANPOLAT

1977 Hatay İskenderun doğumlu, Ziraat Fakültesi mezunu. Zirai ilaç, gübre ve tohum ticareti.

24

NİĞDE

Hakan TERECİ

1979 Niğde doğumlu, Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest Avukat.

25

RİZE

Nusret KARACA

1951 Rize doğumlu, lise mezunu. İşadamı.

26

SAKARYA

Hüsamettin ATASEVER

1954 Tokat Turhal doğumlu, Tıp Fakültesi mezunu. Uzman Doktor, Sağlık Yöneticisi

27

SAMSUN

Ömer SÜSLÜ

1978 Samsun doğumlu, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu. İşadamı.

28

SİNOP

Ceyhan DEMİR

1952 Sinop doğumlu, Eğitim Enstitüsü mezunu. Emekli öğretmen ve eğitim yöneticisi.

29

SİVAS

Taha Tenkiz ÇAYKUŞ

1985 Sivas doğumlu. Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, hukuk bürosu sahibi.

30

TOKAT

Ömer SAĞOL

1964 Tokat doğumlu, Kamu Yönetimi Mezunu. İşadamı.

31

YALOVA

Ünlem ÜSTEL

1963 Yalova doğumlu, Mühendislik Fakültesi mezunu. İnşaat Mühendisi.

 

 

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