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İyi Parti 20 milletvekili ile grup kurdu; Meclis'in 5.partisi oldu

TBMM'nin sandalye dağılımı listesinde İyi Parti yerini aldı

22 Nisan 2018 22:07

CHP’nin, seçimi katılması yolunda 15 vekil vererek olası engelleri ortadan kaldırdığı İyi Parti, TBMM’nin ‘sandalye dağılımı’ listesinde 5. Parti olarak yerini aldı.

CHP’li Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin adı eksik yazılan listede, İyi Parti 19 milletvekili olarak sıralandı.

İyi Partili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Köse’nin en kısa ekleneceğini ve gurup kurma sayısı olan 20 sandalye yer alacaklarını söyledi.

İyi Parti bundan böyle Meclis’te 5.partisi olarak  genel kurul sıralarında yer alacak.

İyi Parti’nin 19 milletvekiline göre, şu anda partilere göre sandalye dağılımı şöyle.

Adalet ve Kalkınma Partisi: 316

Cumhuriyet Halk Partisi:              117

Halkların Demokratik Partisi:      48

Milliyetçi Hareket Partisi:             36

İyi Parti:               19

Bağımsız Milletvekili       1

Toplam 537

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