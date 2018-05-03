İyi Parti: 15 milletvekili bizden istifa edip CHP'den aday olacaklardır

İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin seçime girememesi için önlerine birçok engel çıkartıldığını belirterek "Parlamento seçimleri için tuzaklarını ittifakla bozmak gerekir ki, hak etmedikleri sayıda milletvekili çıkarmalarının önü kesilsin. İşte CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak biz bu son tuzağı bozmakta kararlıyız" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Çıray, “Partimizi kurduk, sonra ‘İYİ Parti seçime giremez' demeye başladılar. Şimdi seçime de giriyoruz. Demokraside merhaleleri adım adım aşıyoruz. Bu konuda demokrasiye hizmetlerinden ötürü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da takdir ve saygıyla anıyorum. Şimdi demokrasi mücadelesinde üçüncü merhaleyi aşıyoruz. Onların ittifak kurarak, kurdukları tuzağı aşıyoruz" diye konuştu.

"İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener'dir" diyen Çıray şöyle devam etti:

"Bu tartışmasız devam edip gelmiştir. İsteyen her parti, kendi adayını çıkaracaktır. İttifakta her partinin, kendi siyasi görüşleri ve idealleri muhafaza edilecektir. Bizi bir araya getiren ikinci neden de demokrasimizin mutlak kuvvetler ayrılığı içinde yeni bir kardeşlik anayasasıyla inşa edilmesi ilkesidir. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam etmekte ve nihai noktaya yaklaşmış bulunmaktayız. Müstakbel cumhurbaşkanımız Meral Akşener de böyle düşünüyor. Türkiye'yi, aydınlık, mutlu, huzurlu günlere eriştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"15 vekil geri dönecektir"

CHP'den istifa edip partimize katılan 15 milletvekili, demokrasi mücadelesindeki merhalelerden birinin aşılmasında çok büyük fedakarlıkta bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz. Partimize katılan bu arkadaşlarımız istedikleri gibi karar alabileceklerdir. Ancak izlenimim odur ki, bizden istifa edip CHP'den aday olacaklarıdır. Bu tamamen onların takdiridir."