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Politika

İyi parti 1 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek

İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı "seçimlere girecek partiler" listesinde yer almamıştı

29 Mart 2018 14:13

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) son açıkladığı “seçimlere girecek partiler” listesinde yer almayan İyi Parti, 2019 seçimlerinde “işini şansa bırakmamak” için 1 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor. Meral Akşener’in genel başkanlığa tek aday olacağı kurultayın tabana en önemli mesajının da, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp “parlamenter sisteme geri dönüş” olması bekleniyor. 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) ile başkanlık divanının da yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Akşener’in “merkez sağ- MHP’li” dengesini de partililerin görüş ve önerilerini alarak sağlayacağı ifade ediliyor. Parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdikten ve Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde 41 il ve ilçede teşkilatlanan, 10 Aralık 2017’de de ilk olağan kongresini yapan İyi Parti, YSK’ye başvurarak “seçmen kütüklerini” istemişti. Ancak YSK’den İyi Parti’ye, “teşkilatlandıklarını söyledikleri 41 il ve ilçede kurultay yapmadıkları” gerekçesiyle ret yanıtı gelmişti. Bunun üzerine de parti, il ve ilçe kurultayları sürecini başlatan parti yönetimi şimdiye kadar 69 il ve ilçe kongresini tamamladı.

‘Seçim kurultayı’

İYİ Parti şimdi de 2019 seçimleri öncesinde, “YSK’nin seçimlere ilişkin alacağı kararlara karşı” olağanüstü kurultaya gidiyor. Ancak bu kurultay, 10 Aralık’taki kurultaydan birçok anlamda farklı olacak. Şimdiye kadar “kurucular”dan oluşan parti yönetimi, pazar günü yapılacak kurultayda, seçilmiş delegelerle yeni yönetimi belirleyecek. Kurultayda aynı zamanda partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak olan yöneticiler belirlenecek. Akşener’in yeni yönetim listesini belirlerken de mevcut kurucular ve GİK üyelerinin görüşlerini alacağı ifade ediliyor. Akşener her ne kadar parti içi tartışmaları GİK’i toplayarak, çözüme kavuşturmak istese de MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinden bu yana Akşener ile birlikte hareket eden eski MHP’liler, yönetimde olmak istiyor. “Akşener’in yanında yer aldıkları için bedel ödediklerini” savunan MHP kökenli bazı partililer, en başından bu yana Akşener’le birlikte hareket eden isimlerin birçoğunun ise “GİK’te liste dışı kaldığı” ifade ediyor. Akşener’in partiye eski MHP’lileri almaması durumunda ise “partinin kendi içinde küskünler yaratacağına” vurgu yapılıyor. Bunun da partiye “oy kaybettirebileceği” dile getiriliyor. Kurultayda, GİK listesinin blok mu yoksa çarşaf mı olacağına da tüzük gereği delege karar verecek. Partinin tüzüğüne göre, 5’te bir oranındaki delegenin imzası ile kurultay başkanlığına önerge sunulabiliyor. Önergenin kabul edilmesi halinde de delegelerin salt çoğunluğu yönetim kadrosunun belirleneceği listenin blok mu yoksa çarşaf mı olacağına karar verebiliyor.

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