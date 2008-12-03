İyi oynamak zorundayız



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, UEFA Kupası B Grubu'nda Herta Berlin'i yenmek için sahaya çıkacaklarını, ancak kazanabilmek için çok iyi oynamak zorunda olduklarını belirtti.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.



Skibbe, bu maça kazanmak için çıkacaklarını ancak kazanabilmeleri için çok iyi bir oyun ortaya koymak zorunda olduklarını ifade ederek, Hertha Berlin'in son zamanlarda çok başarılı olduğunu ve Alman Birinci Ligi'nde aldığı sonuçların bunu gösterdiğini kaydetti.



Çok sayıda maçın arka arkaya oynanmasının kendisi üzerinde psikolojik baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine, ''Bence bu profesyonel bir oyun ve benim gibi profesyonel bir teknik direktör için zor değil. Her maça yeniden hazırlanmayı öğreniyorsunuz. UEFA Kupası'nda ve Türkiye Kupası'nda başarılı olmak 34. hafta sonunda da lig şampiyonu olmak istiyoruz'' dedi.



Orta sahada yumuşak futbol oynadıkları yönünde yorum yapılması üzerine Skibbe, ''Yumuşak oynadığımızı düşünmüyorum. Futbol zaten ikili mücadeleye dayalı bir spor. Defansif anlamda iyi durmamız ve daha sonra hızlı bir şekilde ileriye çıkmamız lazım. Hertha Berlin'e organize olma fırsatı vermemiz lazım'' diye konuştu.



Geçen yıl Galatarasay'ın Leverkusen'e karşı mağlup olarak UEFA'dan elenmesinin ardından yeniden bir Alman takımıyla karşılaşmasının kendileri üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı şeklindeki bir soruya karşı da Skibbe, ''Uluslararası müsabakalarda takımlar her zaman güçlüdür. Takımların seviyesi aynı şekilde iyidir. İyi bir takımda, iyi takımlara karşı mücadele ederek daha iyi hale gelir'' şeklinde yanıt verdi.



SKİBBE ALİ SAMİ YEN HAVASI BEKLİYOR



Skibbe bir Alman gazetecinin maça yaklaşık 35 bin Türk'ün katılmasının beklendiğini hatırlatarak, ''Bugün burada Ali Sami Yen gibi bir atmosfer bekliyor musunuz?'' şeklinde soru sorması üzerine, ''Evet, öyle bir atmosfer bekleyebiliriz. Hava limanında da çok sayıda taraftarımız bizi karşıladı. Hem kulüp, hem de taraftarlarımızla birlikte maçı kazanmak istiyoruz'' dedi.



Teknik direktör Skibbe, Galatasaray'ın Süper Lig'de istenilen başarı düzeyinde olmaması sonucunda Almanya'da durumunun pek de iyi görülmediğinin belirtilmesi üzerine, oturduğu yeri kastederek, ''Sadece oradan değil, buradan da öyle gözüküyor. Trabzonspor'un 4 puan arkasındayız. İlk yarıya kadar bu arayı kapatmak istiyoruz'' değerlendirmesini yaptı.



Hertha Berlin'in son 8 haftadır oldukça istikrarlı olduğunun, Galatasaray'ın ise son maçlarda yorgunluk belirtisi gösterdiğinin ifade edilmesi üzerine ise Skibbe, ''Takımımızın ne kadar gücü varsa onu sahaya taşıyacağını düşünüyorum. Uluslararası oynayacağımız bu yıl ki son maç. Ne var ne yok sahaya yansıtmak için çalışacağız. Önümüzdeki yıl da uluslararası arenada devam etmek için çaba harcayacağız'' dedi.



Skibbe, Karl Heinz Feldkamp'ın tekrar Galatasaray'a dönmesini nasıl karşıladığının sorulması üzerine de bundan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisiyle iyi bir ilişki içinde olduğunu söyledi.



Skibbe, Barış Özbek, Mehmet Topal ve Emre Güngör'ün tekrar takıma katılmalarının kendisini iyimser kıldığını da sözlerine ekledi.

