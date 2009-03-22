'İyi ki sevgilimden ayrılmışım'

Hadise Almanya'nın Stuttgart kentindeki Havana diskoteğinde bine yakın kişiye konser verdi. Ünlü şarkıcı, hareketli parçaları ve dans gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir şov sundu. Stuttgart'a ilk kez geldiğini belirten Hadise, kendisini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.Gençlere "aranızda sevdiğini aldatanlar var mı?" diye soran şarkıcı, "Benim de kısa bir süre öncesine kadar bir sevdiğim vardı. Ama bıraktım. Şimdi çok mutluyum, iyi ki bıraktım" diye konuştu.Hadise, Eurovision Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği "Düm Tek Tek" şarkısına da destek istedi.