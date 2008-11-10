İyi ki doğdun cep telefonu!

İlk örneği 25 yıl önce piyasaya çıkan cep telefonları günümüzde milyonların vazgeçemediği ve yetenekleriyle göz kamaştıran bir teknoloji harikası.Motorola'nın, daha sonra cep telefonu olarak tanınacak olan hücresel taşınabilir telsiz telefon için, ABD Federal İletişim Komisyonundan onay alması ve onaylı "ilk" ünite olan DynaTAC 8000X telefonu için tüketicilerden sipariş kabul etmeye başlamasının üzerinden 25 yıl geçti.Motorola'nın, cep telefonunun evrim öyküsüne yer verdiği çalışmasına göre, 1984 yılında, bir yıl önce sipariş alınmaya başlanan 794 gram ağırlığındaki Motorola DynaTAC telefonun sevkıyatına başlandı.Firmanın 1989 yılında satışa sunduğu mikrofonlu kapağa sahip kişisel hücresel telefonu "MicroTAC" 350 gram ağırlığındaydı ve perakende fiyatı 2 bin 495 ile 3 bin 495 dolar arasında değişiyordu.