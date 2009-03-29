İyi futbol oynadık



İspanya'ya 1-0 yenildiğimiz maçın ardından NTV Spor'a konuşan Semih Şentürk, "İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. 1 puan alsaydık iyi olacaktı" dedi.



İspanya-Türkiye karşılaşmasının ardından maçı değerlendiren A Milli Takım'ın golcü futbolcusu Semih Şentürk, zor bir maç olduğunu ancak iyi futbol sergilediklerini söyledi.



"İspanya karşısında oynamak gerçekten zordu" diyen Semih, "Onlar Avurpa şampiyonu biz de Avrupa üçüncüsü olmuştuk. Kendimize güvenimiz vardı. İlk yarıda galibiyeti kaçırdık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 puan alsaydık iyi olacaktı, çünkü Bosna Hersek de Belçika'da kazandı" dedi.



Oyundan taktik gereği çıktığını ifade eden Semih, "Taktik gereği hocamız oyuncu değişikliği yaptıBen çıktıktan sonra atağa çıkamadık. İnşallah İstanbul'da Ali Sami Yen'de taraftarımız desteğiyle İspanya'yı yeneriz" diye konuştu.



'Hocamın kararı'



Terim’in, 56. dakikada Semih Şentürk’ü kenara alması maçın kırılma anlarından biri oldu. 60. dakikada golü bulan İspanya oyunda büyük üstünlük sağlarken, golcü futbolcu sakatlığının olmadığını söyledi. Başarılı oyuncu, “Önemli bir sakatlığım yoktu. Çıkarılmam tamamen hocamızın kararı. Özellikle ben çıktıktan sonra rakip kaleye gidemedik. İlk 45 dakika çok iyi bir futbol ortaya koyduk, fakat ikinci yarıda başarılı değildik” dedi.









