İyi bir oyuncu nasıl olunur?

Elif Kormazel'in sunduğu 'Bugün Ne Pişirsem?' programına konuk olan oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyunculuk için eğitimin şart olduğunun altını çizdi.



Bennu Yıldırımlar, konservatuar için yaşı küçük olan istekli kişilerin Şehir Tiyatroları'na başvurarak sınavları olup olmadığını araştırmaları tavsiyesinde bulundu.



"Tiyatro eğitimi de liseden sonra geliyor. Tabi şanslı okullarda okuyorlarsa, drama eğitimleri varsa ne ala" diye konuşan Bennu Yıldırımlar, konservatuara çok sayıda kişinin başvurduğunu ve kazanamama durumunda da yılgınlığa düşülmemesi gerektiğini vurguladı.



Yıldırımlar, "Bir çok insan giriyor sınava kazanamayabiliyor insanlar ama bence peşini bırakmasın. Bir üniversite ortamına girip mutlaka oranın da tiyatro kolu vardır, ona katılsınlar. Sonra da gidebilecekleri iyi şartlardaki kurslara da gidilebilir" diye konuştu.



Üniversitelerin tiyatro kollarında çok iyi işler yapılabildiğine dikkat çeken Bennu Yıldırımlar, "İlle konservatuar olmayabilir insanın hayatında, kazanamayabilir bu da var ama içine böyle bir ateş düşmüşse bir insanın mutlaka bir yolunu bulup, kendi kendine bir şeyler yapmasına kimse hayır demez bence" ifadesini kullandı.



Çocuklarınızı mutlaka tiyatroya götürün



Türkiye'de kültür ve sanatın gerekli şekilde gelişememesi için, "Kültür ve sanat konusunda daha az oranlarda daha az yardım yapıp onların gelişmesini istemediğimiz için midir nedir bilmiyorum, daha iyi olabilirdi 2009'da" yorumunu yapan Bennu Yıldırımlar, anne babaların çocuklarını tiyatroya yönlendirmeleri gerektiğini vurguladı.



Ailelerin çocuklarını olanakları ölçüsünde, en azından ayda bir kez de olsa tiyatroya götürebileceklerini belirten Yıldırımlar, geçen yıl Şehir Tiyatroları'nda çocuk oyununun 2 TL olduğunu da hatırlatmadan geçmedi.



Televizyon Gazetesi



