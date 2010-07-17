T24 LogoT24 Logo
Gündem

''İYİ ARAÇ NASIL KULLANILIR GÖSTEREYİM'' ÇANAKKALE (A.A)

17 Temmuz 2010 12:44

-''İYİ ARAÇ NASIL KULLANILIR GÖSTEREYİM'' ÇANAKKALE (A.A) - 17.07.2010 - Çanakkale'de, ''iyi araç kullandığını'' göstermek için bir alış veriş merkezinin servis minibüsünü çaldığı öne sürülen kişi polisin takibiyle yakalandı. Süleyman Karagöz, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir alış veriş merkezinin servisini tamamladıktan sonra, 17 S 0088 plakalı minibüsü alışveriş merkezinin önüne park etti. Karagöz, aracının kontak anahtarlarını üzerinde bırakıp, yakıt fişi almak için işletmenin ofisine gitti. Bu sırada servise binmek için bekleyen müşteriler, minibüse başka birinin binip uzaklaştığını görünce durumu polise ve alış veriş merkezinin yetkililerine bildirdi. Trafik ve Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüsün geçiş yapabileceği güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, Belediye Kavşağı'nda durdurdukları minibüsü akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürülen B.Ö'nün kullandığı belirledi. Yakalanan B.Ö, götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde, minibüsü ''iyi araç kullandığını'' göstermek için çaldığını söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24