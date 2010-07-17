-''İYİ ARAÇ NASIL KULLANILIR GÖSTEREYİM'' ÇANAKKALE (A.A) - 17.07.2010 - Çanakkale'de, ''iyi araç kullandığını'' göstermek için bir alış veriş merkezinin servis minibüsünü çaldığı öne sürülen kişi polisin takibiyle yakalandı. Süleyman Karagöz, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir alış veriş merkezinin servisini tamamladıktan sonra, 17 S 0088 plakalı minibüsü alışveriş merkezinin önüne park etti. Karagöz, aracının kontak anahtarlarını üzerinde bırakıp, yakıt fişi almak için işletmenin ofisine gitti. Bu sırada servise binmek için bekleyen müşteriler, minibüse başka birinin binip uzaklaştığını görünce durumu polise ve alış veriş merkezinin yetkililerine bildirdi. Trafik ve Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüsün geçiş yapabileceği güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, Belediye Kavşağı'nda durdurdukları minibüsü akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürülen B.Ö'nün kullandığı belirledi. Yakalanan B.Ö, götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde, minibüsü ''iyi araç kullandığını'' göstermek için çaldığını söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.