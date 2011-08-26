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Spor

Ivesa, ''En kilolu'' ve ''En uzun'' ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 13:49

-Ivesa, ''En kilolu'' ve ''En uzun'' ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda, 2.05 metrelik boyuyla ligin ''en uzunu'' unvanını alacak Eskişehirspor'un Hırvat kalecisi Vanja Ivesa, 97 kilogram ağırlığıyla da ligin ''en kilolu'' oyuncusu olacak. Fenerbahçeli Miroslav Stoch ile Karabüksporlu Şenol Akın ve Florin Cernat ise 60 kilogramlık ağırlıklarıyla ligin ''en zayıf'' oyuncuları arasında yer alacak AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, futbolda şike soruşturması nedeniyle 9 Eylül'de başlayacak Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın kadrosunda en kilolu futbolcu olarak Eskişehirspor takımının file bekçisi Vanja Ivesa dikkati çekiyor. 97 kilogram ağırlığındaki kaleciyi 93 kilogram ağırlığındaki Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Hugo Almeida ile 92 kilogram ağırlığındaki Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel izliyor.  Ligin ''en zayıf'' oyuncuları ise, 60'ar kilogram ağırlığındaki Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch, Karabüksporlu Şenol Akın ve Florin Cernat.  Kayserisporlu Okan Alkan, Galatasaraylı Emre Çolak, Eskişehirsporlu Mikail Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Edin Visco da 61'er kilogramlık ağırlıklarıyla ligin ve takımlarının ''en zayıf'' oyuncuları arasında görünüyor.  -Takımlarının ''En kilolu'' oyuncuları- Spor Toto Süper Lig'de takımlarının ''en kilolu'' oyuncuları şöyle: Vanja Ivesa: 97 kilogram (Eskişehirspor)  Hugo Almeida: 93 kilogram (Beşiktaş) Volkan Demirel: 92 kilogram (Fenerbahçe) Zurab Khizanishvili: 89 kilogram (Kayserispor)  Mehmet Batdal-Volkan Dikmen: 88 kilogram (Karabükspor)  Metin Depe: 88 kilogram (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Jakup Navratil: 88 kilogram (Sivasspor) Ufuk Ceylan: 87 kilogram (Galatasaray)  Volkan Babacan-Hüseyin Tok: 86 kilogram (Manisaspor) Hakan Arıkan: 86 kilogram (Mersin İdmanyurdu)  Saso Fornezzi-Sedat bayrak: 86 kilogram (Orduspor) Yavuz Özkan: 86 kilogram (Bursaspor)   Ediz Bahtiyaroğlu: 86 kilogram (Ankaragücü) Simon Zenke: 85 kilogram (Samsunspor) Ömer Çatkıç: 84 kilogram (Medikalpark Antalyaspor) Randall Azofeifa: 83 kilogram (Gençlerbirliği)  Halil Altıntop: 83 kilogram (Trabzonspor) Soner Örnek-Cuma Bezgin: 82 kilogram (Gaziantepspor)  -Takımlarının ''En zayıf'' oyuncuları-  Spor Toto Süper Lig takımlarının ''en zayıf'' oyuncuları ise şöyle: Miroslav Stoch: 60 kilogram (Fenerbahçe)  Şenol Akın-Florin Cernat: 60 kilogram (Karabükspor) Okan Alkan: 61 kilogram (Kayserispor) Emre Çolak: 61 kilogram (Galatasaray)  Mikail Albayrak: 61 kilogram (Eskişehirspor)   Edin Visco: 61 kilogram (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) İrfan Başaran: 62 kilogram (Orduspor) Kenan Özer: 62 kilogram (Medikalpark Antalyaspor)  Nizamettin Çalışkan-Maciej Iwanski: 62 kilogram (Manisaspor)  Murat Yıldırım: 62 kilogram (Samsunspor)  Fatih Şen: 63 kilogram (Mersin İdmanyurdu)  Burak Kaplan-İsmail Köybaşı: 64 kilogram (Beşiktaş)  Serkan Çalık: 64 kilogram (Gençlerbirliği)  Alanzinho-Eren Albayrak: 65 kilogram (Trabzonspor) Olcan Adın-Ferdi Coşkun: 66 kilogram (Gaziantepspor) Mehmet Nas: 66 kilogram (Sivasspor) Ahmet Arı: 66 kilogram (Bursaspor) Marek Sapara: 67 kilogram (Ankaragücü) 

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