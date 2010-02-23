Iverson süresiz kadro dışı

T24 -

Philadelphia 76ers Genel Menajeri Ed Stefanski, Iverson'ın, hasta olan kız kardeşinin yanında olduğu için bir süredir maçlara çıkmadığını belirterek, bu durumda takım, oyuncu ve ailesi için en iyisinin, Allen Iverson'a izin vermek olduğunu ifade etti. Stefanski, ''Kardeşinin durumu, basketboldan daha ciddi'' ifadelerini kullandı.Iverson'ın kız kardeşinin hastalığı hakkında bilgi verilmedi.