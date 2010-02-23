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Spor

Iverson süresiz kadro dışı

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın oyun kurucusu Allen Iverson, süresiz kadro dışı bırakıldı.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın oyun kurucusu Allen Iverson, kız kardeşinin hastalığı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Philadelphia 76ers Genel Menajeri Ed Stefanski, Iverson'ın, hasta olan kız kardeşinin yanında olduğu için bir süredir maçlara çıkmadığını belirterek, bu durumda takım, oyuncu ve ailesi için en iyisinin, Allen Iverson'a izin vermek olduğunu ifade etti. Stefanski, ''Kardeşinin durumu, basketboldan daha ciddi'' ifadelerini kullandı.

Iverson'ın kız kardeşinin hastalığı hakkında bilgi verilmedi.

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